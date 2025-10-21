Общество

В Псковском районе усиливают контроль за безопасностью на водоемах

О комплексе мер, направленных на предотвращение несчастных случаев на водных объектах в период осеннего ледообразования, рассказала глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Работа ведется совместно с руководством центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области Валерием Столбовым, а также представителями местного ОМВД.

«В период предзимья, когда наблюдаются активные ночные заморозки, до завершения навигации остаются считанные дни. Мы прорабатываем комплекс мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах», — написала Наталья Федорова.

Ключевым элементом этой работы станут совместные профилактические рейды и патрулирования в прибрежной зоне, в которых участвуют сотрудники ГИМС МЧС России и полиции, а также муниципальные служащие. В ходе таких мероприятий любители подледного лова будут предупреждаться об опасности выхода на непрочный лед. В случаях нарушения постановления о запрете выхода на лед будут составляться административные протоколы.

Кроме того, в этом сезоне планируются информирование населения с помощью официальных ресурсов администрации района, социальных сетей, средств массовой информации, тематических бесед в образовательных учреждениях, установка специальных информационных щитов о правилах безопасного поведения людей на водных объектах и запрете выхода на лед в осенне-зимний период.

«Наша совместная задача – сделать все возможное в пределах наших полномочий, чтобы уберечь людей от действий, которые могут иметь для них фатальные последствия», — подчеркнула глава муниципалитета.