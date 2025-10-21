Общество

В Великих Луках состоится третий карьерный форум «Найди себя в Псковской области»

​​31 октября в Великих Луках состоится третий региональный карьерный форум «Найди себя в Псковской области» в рамках нацпроекта «Кадры», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 21 октября состоялась пресс-конференция в здании министерства труда и занятости Псковской области, на которой обсудили программу форума и партнерские проекты.

Мероприятие пройдет на территории промышленного технопарка «Электрополис» и ориентировано на молодежь в возрасте от 16 до 35 лет. ​Регистрация на участие в форуме стартовала 8 октября.



​Министерство труда и занятости Псковской области является организатором мероприятия. ​Цель форума — помочь молодежи определить свою карьерную траекторию. ​В 2023 году прошел первый такой форум, и с каждым годом организаторы стараются внедрять новые форматы и мероприятия.

​На втором форуме представили проект «Открытое собеседование». ​В этом году организаторы изменили географию проведения, перенеся мероприятие из Пскова в Великие Луки. ​Это решение принято для удобства участников из южных районов области, так как личное участие обеспечивает более продуктивное взаимодействие по сравнению с онлайн-трансляциями.





​Участников ждут площадки с интерактивами, индивидуальные консультации со специалистами кадрового центра и психологами, а также практические тренинги. ​Эти мероприятия помогут молодежи оценить свои резюме, опыт, определить необходимые навыки и ознакомиться с актуальными трендами на рынке труда. ​Форум также предлагает возможность рассмотреть курсы повышения квалификации, учитывая, что многие современные профессии требуют междисциплинарных знаний.

​Руководитель молодёжного кадрового центра Псковской области Максим Ермолин является одним из спикеров форума. Молодежный кадровый центр, расположенный в Пскове по адресу: улица Конная, дом 2, кабинет ​207, также является партнером мероприятия. ​