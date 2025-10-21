В Великих Луках состоится третий карьерный форум «Найди себя в Псковской области»

31 октября в Великих Луках состоится третий региональный карьерный форум «Найди себя в Псковской области» в рамках нацпроекта «Кадры», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 21 октября состоялась пресс-конференция в здании министерства труда и занятости Псковской области, на которой обсудили программу форума и партнерские проекты.
Мероприятие пройдет на территории промышленного технопарка «Электрополис» и ориентировано на молодежь в возрасте от 16 до 35 лет. Регистрация на участие в форуме стартовала 8 октября.
Министерство труда и занятости Псковской области является организатором мероприятия. Цель форума — помочь молодежи определить свою карьерную траекторию. В 2023 году прошел первый такой форум, и с каждым годом организаторы стараются внедрять новые форматы и мероприятия.
На втором форуме представили проект «Открытое собеседование». В этом году организаторы изменили географию проведения, перенеся мероприятие из Пскова в Великие Луки. Это решение принято для удобства участников из южных районов области, так как личное участие обеспечивает более продуктивное взаимодействие по сравнению с онлайн-трансляциями.
Участников ждут площадки с интерактивами, индивидуальные консультации со специалистами кадрового центра и психологами, а также практические тренинги. Эти мероприятия помогут молодежи оценить свои резюме, опыт, определить необходимые навыки и ознакомиться с актуальными трендами на рынке труда. Форум также предлагает возможность рассмотреть курсы повышения квалификации, учитывая, что многие современные профессии требуют междисциплинарных знаний.
Руководитель молодёжного кадрового центра Псковской области Максим Ермолин является одним из спикеров форума. Молодежный кадровый центр, расположенный в Пскове по адресу: улица Конная, дом 2, кабинет 207, также является партнером мероприятия.