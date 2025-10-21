Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Денис Иванов об округе №15
Господин Рейтингомер
О новый местах для туристов
От яблока до яблони
вишневый сквер
Как устроить свидание мечты?
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
ПЛН 25 лет
развивающие секции для детей
Нам любые дОроги дорОги...
Альфа-Банк и «Серебряный старт»
Вакансии Россети
Что изменилось в псковских школах
Гений уездного города
ПЛН-25 Вызовы для лидера
 
 
 
ещё Общество 21.10.2025 10:580 Дожди и снег могут начаться на следующей неделе — Тала Нещадимова 21.10.2025 17:330 В Пскове стартует ежегодная экологическая акция «Вторсырье в помощь животным» 21.10.2025 17:270 День в истории ПЛН. 21 октября 21.10.2025 17:150 Мерч вручат активным участникам карьерного форума в Великих Луках 31 октября 21.10.2025 17:070 На заводе «Титан-Полимер» прошла отработка действий при чрезвычайных ситуациях 21.10.2025 17:050 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 21 октября
 
 
 
Самое популярное 16.10.2025 22:000 Врач дал рекомендации по употреблению витамина D в зимний период 16.10.2025 12:487 В России назвали размер зарплаты бедных 20.10.2025 08:410 Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП на трассе «Великий Новгород – Псков» 17.10.2025 14:540 Интерактив: Несанкционированный водный объект 19.10.2025 20:200 Стали известны подробности драки замгубернатора Вологодской области с псковским предпринимателем
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

День в истории ПЛН. 21 октября

21.10.2025 17:27|ПсковКомментариев: 0

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 21 октября в разные годы.

 

2002 год. В Псковской области наивысший уровень бытовой коррупции

Центр антикоррупционных инициатив и исследований «Трансперенси интернешнл – Р» и фонд ИНДЕМ представили результаты исследования уровня коррупции в регионах России. Согласно полученным данным, в 2002 году в Псковской области был зафиксирован наивысший уровень бытовой коррупции.

Бытовая коррупция — это коррупция в обыденной жизни, то есть взятки с простых граждан. Деловая коррупция — это коррупция, к которой прибегает бизнес. Исследование показало, что в некоторых регионах преобладает бытовая коррупция, а в других — деловая.

Например, помимо Псковской области, к регионам с высоким уровнем бытовой коррупции исследователи отнесли Ростовскую область. В то же время в Москве, Тульской и Кемеровской областях лидирует деловая коррупция. Есть и такие регионы, где чиновники одинаково активно «берут» и с граждан, и с предпринимателей. Среди них — Московская область, Санкт-Петербург и Саратовская область.

Исследование показало, что проблема коррупции в России актуальна и требует принятия мер на всех уровнях.

2003 год. В Пскове прошел пикет в неглиже

Двадцать два года назад в Пскове прошёл пикет, участники которого выразили своё недовольство повышением цен на нефтепродукты и энергоносители. Представители общественной организации «Союз граждан Псковщины. Блок поддержки президента РФ» провели акцию у здания ОАО «Псковэнерго». Пикет длился около 10 минут.

В тот день корреспондент Псковской Ленты Новостей был на месте, где участники пикета во главе с председателем общественной организации Андреем Лисиным, всего 20 человек, выстроились у здания «Псковэнерго» с тематическими плакатами: «Псковэнерго – тормоз!», «Грабят!!!» и «Вы нас раздеваете!».

Основная цель пикета - ограничить монополистов и не допустить бесконтрольного роста цен на энергоносители. Несмотря на требования организаторов пикета, к ним так и не вышел директор ОАО «Псковэнерго» Вениамин Пинхасик.

«Гвоздем» программы стали 19 девушек в черных масках, которые сбросили с себя верхнюю одежду и в нижнем белье, а также топлес прошли «круг протеста» перед входом в здание. Сброшенную одежду девушки оставили у входа, ретировавшись в автобус.

Как отмечал корреспондент ПЛН, сам руководитель пикета не разделся, пояснив, что это акт - гражданский протест псковичей.

«Видимо, замерзшие полуобнаженные девушки должны были символизировать тяготы энергетического бремени, возложенного руководством «Псковэнерго» на жителей Псковской области», – следует из новости.

Следует отметить, что это была вторая подобная акция общественного движения «Союз граждан Псковщины. Блок поддержки президента РФ». Первая была проведена у здания Псковской областной администрации 23 сентября того же года.

2009 год. Автовокзал города Острова признан лучшим в Псковской области

В конце октября 2009 года (21 октября), стало известно, что автовокзал города Острова признан лучшим в Псковской области. Это стало известно благодаря конкурсу среди филиалов ГП ПО «Псковавтотранс».

Конкурс проводился с целью повышения качества обслуживания пассажиров и обеспечения выполнения плана пассажирских перевозок. Комиссия оценивала работу филиалов по нескольким критериям: выполнение плана по выручке, показатели производительности труда, наличие благодарностей и жалоб, а также соблюдение трудовой дисциплины и требований охраны труда.

По итогам конкурса 2009 года было принято решение выбрать только по одному победителю в каждой номинации, без определения призовых мест. Призовой фонд составил 22 тысячи рублей.

Победителем в номинации «Лучший автовокзал» был признан автовокзал города Острова, в номинации «Лучшая автостанция» - автостанция города Порхова, в номинации «Лучший автопавильон» - автопавильон Плюсса.

2010 год. Сергей Собянин взял Москву

В 2010 году Москва обрела нового градоначальника. Кандидатура Сергея Собянина была утверждена Мосгордумой.

Представление кандидатуры Собянина состоялось по инициативе президента страны. В результате тайного голосования за нового мэра проголосовали 32 из 35 депутатов Мосгордумы. Фракция КПРФ в Мосгордуме выступила против утверждения кандидатуры.

Пятнадцать лет назад срок полномочий мэра Москвы Сергея Собянина составил пять лет — это стало нововведением, ведь ранее мэр избирался на четыре года.

Торжественная церемония вступления в должность прошла в Белом зале мэрии. На инаугурации нового мэра присутствовал президент РФ.

Собянин родился 21 июня 1958 года в селе Няксимволь Березовского района Ханты-Мансийского национального округа РСФСР. Окончил механический факультет Костромского технологического института (1980), юрфак Всесоюзного юридического заочного института (1989).

На текущий момент должность Сергея Собянина неизменна. Вот уже как 15 лет он сохраняет статус мэра города Москвы.

2017 год. В Польше с сегодняшнего дня официально разрешено сносить советские памятники

В 2017 году в Польше вступил в силу закон, позволяющий сносить памятники, символизирующие коммунизм или другой тоталитарный строй. Поправки к закону о запрете пропаганды коммунизма были подписаны президентом страны Анджеем Дудой.

Согласно новому закону, мемориалы, связанные с коммунистическим режимом, могут быть демонтированы по решению местных властей. Институт национальной памяти Польши сообщает, что под действие закона подпадают более 450 памятников по всей стране, из них около 230 — это памятники солдатам Красной армии.

Все мемориалы, попадающие под закон, должны быть перенесены из общественных мест в течение 12 месяцев.

На текущий момент в ряде стран активно демонтируют памятники, связанные с советским периодом. Процесс, подразумевающий пересмотр исторической памяти и переоценку значимости определённых исторических фигур и событий, охватил множество государств и продолжается и по сей день.

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе. 

Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Менять летние шины на зимние обязательно до 1 декабря. А как вы понимаете, что пора переобуваться?
В опросе приняло участие 48 человек
Сюжет: ПЛН - 25: Четверть века истории Пскова День в истории ПЛН. 21 октября Вспоминаем тех, кого уже нет с нами. Заключительная часть рассказа о сотрудниках ПЛН День в истории ПЛН. 20 октября День в истории ПЛН. 17 октября Татьяна Фомченкова: ПЛН — яркие, острые и подчас бесстрашные День в истории ПЛН. 16 октября День в истории ПЛН. 15 октября «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: корреспондент Андрей Николаев День в истории ПЛН. 14 октября День в истории ПЛН. 13 октября День в истории ПЛН. 10 октября Анатолий Тиханов: ПЛН — профессиональный, знающий свое дело коллектив Посетить базу отдыха «Озерное» сможет победитель конкурса ПЛН «Народный репортер» День в истории ПЛН. 9 октября День в истории ПЛН. 8 октября Александр Кузьмин: ПЛН прославляет жителей региона День в истории ПЛН. 7 октября День в истории ПЛН. 6 октября Яркие, талантливые, успешные - рассказываем о тех, кто способствует популярности ПЛН. Часть 7 День в истории ПЛН. 3 октября День в истории ПЛН. 2 октября Джемал Малышев: 25 лет — это хорошее начало День в истории ПЛН. 1 октября Дмитрий Хритоненков: ПЛН за 25 лет зарекомендовала себя только с положительной стороны День в истории ПЛН. 30 сентября День в истории ПЛН. 29 сентября «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: корреспондент Олесия Кривченкова День в истории ПЛН. 26 сентября День в истории ПЛН. 25 сентября День в истории ПЛН. 24 сентября День в истории ПЛН. 23 сентября Николай Рыбаков: На ПЛН можно узнать разные точки зрения День в истории ПЛН. 22 сентября «Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН: как это было СОБЫТИЕ: Фестиваль-выставка «Автомир Пскова-25» Автофестиваль-выставка «Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН. ФОТОРЕПОРТАЖ Шоу автозвука прозвучало на празднике ПЛН Мастер-класс по воркауту прошёл на автофестивале ПЛН Гриль и другие ценные призы разыграли на автофестивале в честь юбилея ПЛН Сертификаты от сервиса по замене масла SPOT разыграли на автофестивале ПЛН ВОА дало возможность псковичам поучаствовать в интерактивной гонке на празднике ПЛН Автосалон «Бизнес Град» представляет минивэны и пикапы на празднике ПЛН Гости праздника ПЛН могут увидеть внедорожники от салона «Авто-АС» и выиграть сертификаты «Автосалон 1» представляет свои автомобили на празднике ПЛН «Автомобильный центр Псков» демонстрирует самые востребованные модели авто на празднике ПЛН Псковские реперы представили собственные треки на авто фестивале ПЛН Конкурс по раскраске автомобиля проходит на автофестивале ПЛН в Пскове Федерация брейкданса зажгла танцпол на атофестивале к 25-летию ПЛН Автосалон «Лидер Авто» представил свои автомобили и разыграет три корзины роз на празднике ПЛН Выпускающий редактор ПЛН выступила с речью на автофестивале «Автомир Пскова-25» Автофестиваль-выставка «Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН стартовала Баттл автозвука и брейк-данса увидят зрители на автофестивале «Автомир Пскова» Хорошо бы каждый год по три раза в квартал Формат автофестиваля очень востребован и интересен для Пскова — Николай Королев День в истории ПЛН. 19 сентября «На пятой передаче»: Фестиваль «Автомир Пскова-25» - все автоновинки в одном месте ПЛН приглашает псковичей на автофестиваль в честь своего 25-летия День в истории ПЛН. 18 сентября «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: корреспондент Александра Мошина Сервис по замене масла SPOT стал партнером автофестиваля-выставки ПЛН День в истории ПЛН. 17 сентября «Ближе к народу»: псковичам назвали преимущества нового бренда автомобилей Belgee Руководитель отдела продаж «Автосалона №1»: Помогаем даже устаревшим моделям Changan Официальную презентацию бренда Belgee проведет «Автосалон №1» на автофестивале ПЛН «Беседка»: «Автосалон №1» на автофестивале к 25-летию «ПЛН». ВИДЕО Главврач Детской областной клинической больницы поздравил ПЛН с 25-летием День в истории ПЛН. 16 сентября «Беседка»: «Бизнес Град» на автофестивале к 25-летию ПЛН. ВИДЕО Проблем с запчастями на Sollers и ГАЗ нет — руководитель автосалона «Бизнес Град» Руководитель автосалона «Бизнес Град» рассказал историю бренда Sollers Лизинговая компания CARCADE стала партнером автофестиваля-выставки ПЛН Умные часы, наушники и электрогриль разыграют на автофестивале ПЛН День в истории ПЛН. 15 сентября Шоу автозвука устроит Pskov Racing Team на автофестивале к 25-летию ПЛН «Беседка»: «​​​​​​​Авто-АС» на фестивале «Автомир Пскова-25». ВИДЕО «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: обозреватель Светлана Синцова Руководитель салона «Авто-АС» развеял миф об отсутствии деталей на китайские авто Руководитель салона «Авто-АС» озвучил преимущества автомобилей Omoda и Jaecoo Руководитель «Авто-АС»: ПЛН дает возможность потребителям в одном месте посмотреть разные автомобили Автомобиль Belgee X50 представят на выставке на фестивале ПЛН Михаил Брячак: ПЛН всегда уважает мнение сторон, каким бы оно ни было Руководитель псковского автосалона: Tenet – это китайская технологичность и немецкое качество День в истории ПЛН. 12 сентября Историю появления бренда Chery в Пскове рассказал руководитель автосалона Абсолютную новинку Chery Tenet T8 представят на автофестивале к 25-летию ПЛН «Беседка»: Автосалон «CHERY» на Ижорского, 36 на автофестивале к 25-летию ПЛН. ВИДЕО Яркие, талантливые, успешные — вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 6 «Лидер Авто» представит GMC, ⁠Mercedes и Hyundai на автофестивале-выставке ПЛН День в истории ПЛН. 11 сентября «Беседка»: «Лидер Авто» на автофестивале к 25-летию ПЛН. ВИДЕО Салон «Лидер Авто» представит на фестивале ПЛН автомобили из Казахстана, ОАЭ и Кореи Рекомендации по выбору подержанного автомобиля дали псковичам Руководитель автосалона поделился тонкостями завоза машин из-за рубежа «Бизнес Град» представит автомобили Sollers и «Соболь» на фестивале ПЛН Экшен-шоу покажет атлет-экстремал на автофестивале ПЛН Виктор Антонов: ПЛН — единственный рупор, который говорит псковичам правду Два автомобиля раскрасят пальчиковыми красками в Пскове Мастер-класс по воркауту проведут для гостей автофестиваля ПЛН Внедорожники Omoda и Jaecoo смогут увидеть псковичи на фестивале ПЛН Автомобили Chery и Tenet представят на выставке на фестивале ПЛН День в истории ПЛН. 10 сентября Общество автомобилистов устроит на фестивале ПЛН интерактивную гонку на самокатах Максим Костиков: Из 50 лет моей жизни 25 посвящены ПЛН «ПЛН в лицах»: Максим Костиков о роли Псковской Ленты Новостей в жизни региона. ВИДЕО День в истории ПЛН. 9 сентября «ПЛН в лицах»: Максим Костиков о роли Псковской Ленты Новостей в жизни региона Александр Братчиков: ПЛН позволяет находиться в гуще событий День в истории ПЛН. 8 сентября Автофестиваль состоится в Пскове в рамках 25-летия ПЛН «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: обозреватель Ульяна Лаблюк Юрий Сорокин: На протяжении многих лет лицо ПЛН остается неизменным Андрей Ермаков: ПЛН не спекулирует на проблемных вопросах День в истории ПЛН. 5 сентября День в истории ПЛН. 4 сентября «Гонки по вертикали»: За ПЛН! Председатель Псковского областного суда: Работа ПЛН заслуживает особого признания День в истории ПЛН. 3 сентября СОБЫТИЕ: Торжественный вечер в честь 25-летия ПЛН День в истории ПЛН. 1 сентября Игорь Иванов: ПЛН – это драйвер информационного пространства Псковской области Роман Романов: ПЛН — это нервная система Псковской области Псковский дискуссионный клуб поздравил ПЛН с 25-летием 25-летие ПЛН в «Квартале Мейера»: как это было Жители региона видят картину жизни глазами ПЛН — Александр Хлопков  Игорь Дитрих пожелал ПЛН чаще выносить в публичную плоскость сложные вопросы  Наталья Мельникова: На интервью ПЛН приходишь, как на экзамен  Музейную тыкву с логотипом ПЛН подарила заведующая музеем Софьи Ковалевской Александр Козловский: ПЛН формирует реальность жителей Псковской области  Руководство «Гражданской прессы» наградили благодарностями комитета Госдумы  Лидеры псковских отделений политических партий соревновались за «голос ПЛН» Ольга Тимофеева: Желаю ПЛН не расслабляться  ПЛН очень любит свое дело и родной регион - Вера Емельянова Максим Костиков назвал секрет успеха ПЛН Валентина Понизовская: ПЛН завоевала авторитет у широкой аудитории читателей Петр Крупеня: Желаю ПЛН многие десятилетия успехов Стартовал торжественный вечер в честь 25-летия ПЛН Первые гости прибывают на торжественный прием в честь 25-летия ПЛН Александр Савенко: Начальники приходят и уходят, а ПЛН остается Андрей Турчак: ПЛН создает тренды в медийной сфере региона Борис Елкин: ПЛН уже четверть века честно и объективно освещает жизнь региона «Прессинг»: Рецепт выживания, СМИ — вечевая площадь, все умрут, а мы останемся. ВИДЕО «Прессинг»: Рецепт выживания, СМИ — вечевая площадь, все умрут, а мы останемся Гости вечера-медиабрифинга в честь 25-летия ПЛН. ФОТОРЕПОРТАЖ Торжественный вечер в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей. ФОТОРЕПОРТАЖ Торжественный прием в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей состоится 29 августа Георгий Василевич: ПЛН всегда говорит со своими читателями о самом важном День в истории ПЛН. 29 августа Николай Козловский: Трудом талантливых сотрудников формировался уникальный стиль ПЛН Михаил Ведерников: ПЛН определяет медийный ландшафт Псковской области «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: старший обозреватель Юлия Магера Я с большим удовольствием сотрудничаю с ПЛН — писатель Андрей Канавщиков День в истории ПЛН. 27 августа День в истории ПЛН. 26 августа Владимир Компаниец: ПЛН — один из тех источников, которым я доверяю День в истории ПЛН. 25 августа ПЛН-25. Вызовы для лидера Дмитрий Быстров: ПЛН — востребованный ресурс с профессиональной командой День в истории ПЛН. 21 августа День в истории ПЛН. 22 августа Андрей Маковский: ПЛН – это профессионализм, легкость и новизна «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: выпускающий редактор Ксения Иванова ПЛН помогает поддерживать доверие к налоговой службе — Анна Кутузова День в истории ПЛН. 20 августа День в истории ПЛН. 19 августа День в истории ПЛН. 18 августа Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 5 День в истории ПЛН. 14 августа Андрей Козлов: ПЛН дает возможность увидеть уникальных людей и узнать их мнение Владимир Кузь: ПЛН – основной источник информации о жизни Псковской области Игорь Романов: ПЛН дает возможность выступить всем политическим силам ПЛН объективно доносит информацию о жизни региона — Дмитрий Михайлов День в истории ПЛН. 12 августа День в истории ПЛН. 11 августа Антон Минаков: ПЛН всем предоставляет возможность высказывать свое мнение Евгений Панферов: Я пользуюсь информацией от ПЛН с полным доверием Антон Дымов: ПЛН — главный новостной источник региона Спасибо за праздник, друзья! Праздник Псковской Ленты Новостей в парке Строителей. ФОТОРЕПОРТАЖ Пилот аэростата о полете над Псковом на празднике ПЛН: Такого ещё не было Аэростат запустили в небо на празднике Псковской Ленты Новостей  Фотофакт: Воздушный шар для аэростата надувают в парке Строителей Победителей конкурса логотипов ПЛН наградили на празднике в парке Строителей Ценные призы рызыгрывают на празднике к 25-летию ПЛН  На празднике ПЛН выступила Псковская федерация ушу Праздник 25-летия ПЛН стартовал в Пскове. Фото Полет на воздушном шаре могут выиграть псковичи на празднике ПЛН Александр Савенко: Все мы - большая семья ПЛН Освоить стрельбу из лука смогут гости праздника ПЛН Караоке функционирует на празднике к 25-летию ПЛН Псковичи могут попробовать авторское мороженое в парке Строителей Полакомиться хотдогами могут гости праздника ПЛН Фотозона работает на празднике ПЛН в парке Строителей Фотофакт: Аэростат подготавливают на празднике 25-летия ПЛН Торговые ряды готовы принимать псковичей на празднике ПЛН Тала Нещадимова: На праздник к 25-летию ПЛН лучше захватить зонтики Праздник 25-летия ПЛН пройдёт в Пскове 19 июля Псковская федерация ушу выступит на празднике ПЛН в парке Строителей Яркие, талантливые, успешные — вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 4 Денис Иванов: Благодаря ПЛН жители получают самую точную информацию Поиграть с робособакой смогут псковичи на празднике ПЛН Николай Королев: Победители конкурса талантов на празднике ПЛН получат специальные призы Спеть в «караоке» и опробовать игру о безопасности интернета смогут гости на празднике ПЛН Гости праздника ПЛН сыграют в лотерею на подъем шара Фудтраки и авторские сувениры ждут гостей на празднике ПЛН в Пскове Объявлены победители конкурса логотипов к 25-летию Псковской Ленты Новостей Евгений Михайлов: На ПЛН наиболее объективная информация Праздник к 25-летию ПЛН станет темой брифинга в пресс-центре  Органистка из Швейцарии даст единственный концерт в Пскове 20 июля У псковичей остался последний шанс принять участие в конкурсе креативных логотипов ПЛН Певица Елена Васильчикова: ПЛН даёт возможность артистам быть частью чего-то большого Александр Прокофьев: ПЛН поднимает интересные вопросы На празднике ПЛН в парке Строителей выступит псковская звезда Ольга Федорова: ПЛН — это кратко, срочно, внятно и по существу Конкурс талантов состоится на празднике к 25-летию ПЛН в парке Строителей Борис Елкин о запуске аэростата: ПЛН вносит большой вклад в развитие города ООО «ЗЕНЧА»: Для нас ПЛН — не просто медиаресурс, а партнер в развитии Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 3 Логотип ПЛН выложили из клубники Очень важно, чтобы в регионе было такое независимое СМИ, как ПЛН — Виталий Рахманов Гелена Самохвалова: ПЛН — это поток свежей информации для псковичей Детей героев СВО поднимут в небо на аэростате на празднике в честь 25-летия ПЛН Армен Мнацаканян: ПЛН — главный рупор Псковской области Взгляд с небес: аэронавт Максим Валуев о праздничном полёте в честь 25-летия ПЛН Объявлен призовой фонд конкурса креативно выложенных логотипов ПЛН ПЛН-25. Три кита успеха Из цветов, огурцов и спичек выложили логотип ПЛН. ФОТО Николай Романов: ПЛН — лучшая лакмусовая бумажка для чиновников ПЛН поднимет в небо аэростат в преддверии Дня города Пскова Гости праздника ПЛН в преддверии Дня города поднимутся в небо Ольга Евстигнеева: На ПЛН всегда можно узнать, что произошло в регионе В преддверии Дня города ПЛН подарит псковичам праздник в честь 25-летия издания Игорь Максимов: Я очень рад содружеству с ПЛН Логотип ПЛН выложили из улиток, лисичек и пенсии. ФОТО Игорь Савицкий: ПЛН – большие сторонники свободы слова Михаил Иванов: ПЛН не навязывает свое мнение Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 2 Иван Белугин: ПЛН не теряет свою идентичность Победителей трех конкурсов к 25-летию издания наградили в пресс-центре ПЛН Владимир Никитин: ПЛН — серьезная организация, держащая руку на пульсе Первые работы поступили на конкурс креативно выложенного логотипа ПЛН. ФОТО Наталья Юрченко: Команде ПЛН желаю меткого слова, добра и любви читателей Алеся Михачева: Я каждый день читаю ПЛН Определен победитель в конкурсе лучшего фото с праздника к 25-летию ПЛН «Все лучшее — детям!» Алексей Наумец: У Псковской Ленты Новостей огромный авторитет Объявлены победители конкурса слоганов к 25-летию Псковской Ленты Новостей Виктор Остренко: ПЛН является флагманом в сфере информационной политики Стартует конкурс на лучший креативный выложенный логотип ПЛН Объявлены победители фотоконкурса «Я читаю ПЛН» Денис Кузнецов: ПЛН — один из самых интересных новостных источников Псковской области Александр Седунов: На ПЛН всегда узнаешь о новом, важном и интересном Камера «Ростелекома» зафиксировала более двух тысяч улыбок на детском празднике к 25-летию ПЛН Борис Елкин: Приятно, что ПЛН включилась в празднование Дня защиты детей  Илианна Петрова: ПЛН — неотъемлемая часть культурно-информационной жизни региона Праздник ПЛН: «Все лучшее — детям!». ВИДЕО Радость в каждом взгляде: состоялся праздник детства к 25-летию ПЛН Более пяти тысяч человек посетили праздник «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Финальный флешмоб состоялся на детском празднике в Пскове Сладкие призы от Прасковьи Молочковой раздали на празднике «Все лучшее — детям!» в Пскове Суперпризы разыграли на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН В игру «Зеленое / Красное» играют юные псковичи на празднике в Пскове Сертификаты от партнёров детского праздника разыграли в Пскове Ценные призы разыгрывают на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Аквагрим работает на псковском празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Настольную игру по цифровой безопасности проводит «Ростелеком» на празднике «Все лучшее — детям!» Концертная программа стартовала на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН «Главное - порадовать детей»: подарки дарят юным псковичам на празднике к 25-летию ПЛН Стартует праздник «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Робопса заметили на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН. ВИДЕО Дрессированные собаки устроили веселое представление на детском празднике в Пскове Игровую лекцию по гигиене полости рта проводят псковичам на празднике «Все лучшее — детям!» Студотряды проводят мастер-классы по народным играм на детском празднике в Пскове За происходящим на празднике «Все лучшее — детям!» в Пскове можно наблюдать онлайн Дмитрий Мельников: У многих псковичей утро начинается с просмотра ПЛН Улыбнись — и получи подарок: «Ростелеком» запустит трансляцию детского праздника в Пскове «Ростелеком» предложит сыграть в игру «Безопасный интернет» на детском празднике в Пскове Умные часы подарит ПЛН автору лучшего фото с праздника «Все лучшее — детям!» Яркие, талантливые, успешные — вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 1 Псковская Лента Новостей умеет показать события с интересного ракурса — Борис Елкин Опубликована программа праздника «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Клиника «Псковдент» разыграет сертификаты на свои услуги на детском празднике 31 мая Стоматологи научат гостей детского праздника в Пскове правильно чистить зубы Секретами сохранения здоровья зубов с детства поделились псковские стоматологи Интерактивная площадка от клиники «Псковдент» будет работать на детском празднике 31 мая Коллекция фотографий на конкурс к 25-летию ПЛН продолжает пополнятся Антон Мороз: Максимальная открытость – основной принцип успеха ПЛН «Правда — лицо новостей»: псковичи продолжают придумывать слоганы к 25-летию ПЛН Конкурс на лучшее фото с праздника «Все лучшее — детям!» запустит ПЛН 31 мая Марина Гаращенко: ПЛН существует 25 лет, значит, она интересна Студотряды устроят мастер-классы народных игр на детском празднике в Пскове 31 мая ПЛН-25. Вверх! Окунутся в виртуальную реальность смогут псковичи на детском празднике 31 мая Шоу дрессированных собак покажут на детском празднике в Пскове 31 мая Фигурки из вселенной Roblox смогут создать псковичи на детском празднике 31 мая Сертификат на услуги центра «Здоровый ребенок» разыграют на детском празднике в Пскове Полезные подарки получат гости детского праздника в Пскове 31 мая Александр Борисов: Все, что происходит в Псковской области, освещается на ПЛН Ульяна Михайлова: Я с большим удовольствием сотрудничаю с ПЛН Ароматным кофе угостят гостей праздника в парке Строителей в Пскове 31 мая Ирина Кухи: 25 лет ПЛН — это большой срок Псковичи продолжают присылать фотографии на конкурс к 25-летию ПЛН Победитель конкурса слоганов к 25-летию ПЛН отправится на базу отдыха Праздник «Все лучшее — детям!» пройдет в Пскове 31 мая Кто придумал ПЛН? Владимир Папорт: ПЛН — одно из основных средств доведения информации до псковичей Победитель фотоконкурса «Я читаю ПЛН» получит велосипед «Всегда на новость впереди»: псковичи продолжают придумывать слоганы к 25-летию ПЛН Наталья Федорова: ПЛН преподносит информацию быстро, качественно и достоверно Алексей Овчинников: Журналистика — тяжёлый хлеб, но если прикипел, начинаешь любить Многодетная семья Егоровых участвует в фотоконкурсе «Я читаю ПЛН» Анна Дмитриева: В каждой работе есть место подвигу, но ПЛН находится на самом острие Рахиба Сулейманова: ПЛН всегда держит руку на пульсе Анна Тарасенко: ПЛН сделала себя сама в непростой период истории страны «Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы. ВИДЕО «Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы Игорь Сопов: ПЛН — это высокие стандарты работы, профессиональность журналистов и достоверность информации «ПЛН в лицах»: Экономический обозреватель Алексей Овчинников. ВИДЕО Экономический обозреватель ПЛН Алексей Овчинников станет героем программы «ПЛН в лицах» «Простое, любимое и настоящее»: продолжается конкурс слоганов к 25-летию ПЛН ПЛН-25. Миллениум Татьяна Пасман: Псковская Лента Новостей готова конструктивно работать с оппозицией Денис Бахтин: Шел, упал — очнулся в редакции ПЛН Археолог Александр Михайлов: ПЛН много внимания уделяет вопросам сохранения культурного наследия «ПЛН в лицах»: Блогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин. ВИДЕО Блогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин станет героем программы «ПЛН в лицах» Псковская Лента Новостей объявляет о старте грандиозного конкурса «Народный репортер» Анастасия Повторейко: ПЛН — сплоченная команда Игорь Дитрих: На ПЛН всегда отражена актуальная проблематика региона и страны «История нашей жизни»: продолжают поступать слоганы на конкурс к 25-летию ПЛН Станислав Стармолотов: Работая в других регионах, я именно на ПЛН узнавал, чем живет родина Александр Ножка: Утром я в первую очередь смотрю, что написали в ПЛН Владислав Туманов: ПЛН доказала свое право быть лидером Школьники из Писковичей попробовали себя в роли радиоведущих на экскурсии в ПЛН Премьера программы «ПЛН в лицах»: главный редактор Александр Савенко. ВИДЕО Серия программ «ПЛН в лицах» стартует на волнах «ПЛН FM» Главврач противотуберкулезного диспансера: ПЛН на первом месте Объективность повышает статус ПЛН — Геннадий Бубнов Андрей Михайлов: Псковская Лента Новостей — это «живчик» в информационном поле Александр Савенко о феномене ПЛН, интервью без компромиссов и постоянстве Артур Гайдук: ПЛН — одно из немногих СМИ, с которым мы сотрудничаем Александр Хлопков: Благодаря ПЛН псковичи шире видят картину жизни Экскурсию для учеников лицея №21 провели в медиахолдинге «Гражданская пресса» Ученики КофеШколы посетили медиахолдинг «Гражданская пресса» Продолжают поступать фотографии на конкурс «Я читаю ПЛН» Александр Серавин: Редко в регионах есть такие СМИ, как ПЛН Псковская Лента Новостей запускает конкурс слоганов в честь 25-летия Сергей Лаврухин: Населению важно получать информацию из первых уст Директор СК «Развитие» Богдан Васильев: Мое утро начинается с просмотра ПЛН ПЛН вызывает порыв, желание погрузиться в материал – Алексей Севастьянов Любовь Трифонова: ПЛН — одно из самых мощных СМИ Псковской области Вместе мы сделаем больше — Светлана Мельникова о 25-летии ПЛН Фотоконкурс «Я читаю ПЛН» собирает первых участников Александр Котов: ПЛН — одно из ведущих средств массовой информации региона Павел Талебин: 25 лет ПЛН — это серьезный срок, который непосредственно влияет на качество «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: К 25-летию ПЛН… Марина Кулакова: Археологический центр плотно сотрудничает с ПЛН Стартует фотоконкурс «Я читаю ПЛН» ПЛН-25. Год ярких событий и подарков читателям «Прессинг»: ПЛН — 25, секреты выживаемости и рецепт успеха. ВИДЕО Тала Нещадимова: Сотрудники ПЛН выполняют свою работу грамотно и профессионально ПЛН - 25: Четверть века истории Пскова
21.10.2025, 17:390 Более 120 ДТП с пострадавшими произошли в Пскове за 9 месяцев 21.10.2025, 17:330 В Пскове стартует ежегодная экологическая акция «Вторсырье в помощь животным» 21.10.2025, 17:270 День в истории ПЛН. 21 октября 21.10.2025, 17:200 «Беседка»: «Вперед в СССР». ВИДЕО
21.10.2025, 17:190 Провезшему 28 кг гашиша в Псковскую область гражданину продлили арест 21.10.2025, 17:180 Мишустин перечислил направления борьбы с серыми схемами в бизнесе 21.10.2025, 17:150 Мерч вручат активным участникам карьерного форума в Великих Луках 31 октября 21.10.2025, 17:070 На заводе «Титан-Полимер» прошла отработка действий при чрезвычайных ситуациях
21.10.2025, 17:050 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 21 октября 21.10.2025, 16:590 Минобрнауки планирует повысить минимальные баллы ЕГЭ по шести предметам с 2026 года 21.10.2025, 16:420 Два автобуса стоимостью 33 млн рублей приобретет в лизинг «Псковпассажиравтотранс» 21.10.2025, 16:411 Валерий Гарбузов: Антиамериканский альянс России и Китая — несбыточная мечта
21.10.2025, 16:380 «Гонки по вертикали»: 1001 способ укрепить вертикаль 21.10.2025, 16:360 В России выписали первый штраф за рекламу в запрещенном Instagram* 21.10.2025, 16:330 Почти девять тысяч луковиц цветов уничтожат из-за вредителя в Псковской области 21.10.2025, 16:300 Топ-блогеры в Telegram теряют почти 20% доходов
21.10.2025, 16:270 Небольшое снижение заболеваемости ОРВИ отмечается в Псковской области 21.10.2025, 16:160 Выезд в округ №13: ремонт дворов, детские площадки и другие требующие решения вопросы 21.10.2025, 16:110 Молодёжный центр Пскова отметил 15-летие 21.10.2025, 16:070 С начала года почти 580 км ЛЭП отремонтировали «Россети» в Псковской области
21.10.2025, 16:050 Игорь Дитрих помог псковичке решить проблему с лекарством и взял на контроль вырубку опочецкого леса 21.10.2025, 15:580 Двух пенсионеров обманули мошенники в Псковской области 21.10.2025, 15:530 В Пскове откроется кукольная выставка «Семейные истории большие и маленькие» 21.10.2025, 15:500 Исландия лишилась статуса единственной страны без комаров
21.10.2025, 15:420 До +12 градусов прогнозируют в Псковской области 22 октября 21.10.2025, 15:300 В Пскове завершена подготовка казарм к зиме 21.10.2025, 15:250 В Москве возбудили первое уголовное дело о передаче абонентских номеров 21.10.2025, 15:240 Участницы фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2025» провели семейный день. ФОТО
21.10.2025, 15:160 Со следящей за капремонтом псковских домов организации взыскали 343 тысячи долга 21.10.2025, 15:010 «МегаФон» ускорил доступ к интернет-ресурсам с помощью российских разработок 21.10.2025, 14:581 Валерий Гарбузов: Китай смотрит на Россию, в первую очередь, как на сырьевой источник 21.10.2025, 14:550 Здание сыроварни Новоржевского уездного земства готовы продать за рубль
21.10.2025, 14:500 Три миссии арт-пространства СССР в Пскове назвал владелец 21.10.2025, 14:460 Уже завтра шоу финалистов телепроектов соберет звезд мировой иллюзии в Пскове 21.10.2025, 14:420 Поезда между Псковом и Петербургом проведут больше времени в пути 21.10.2025, 14:330 Дело «о лишних таблетках»
21.10.2025, 14:320 Ученые обсудили популяризацию науки и цифровые риски на форуме в ПсковГУ 21.10.2025, 14:240 В Псковском районе усиливают контроль за безопасностью на водоемах 21.10.2025, 14:210 Госдума приняла закон об особенностях рекламы энергетиков 21.10.2025, 14:070 Валерий Гарбузов объяснил, почему с сомнением смотрит на перспективы российско-американских отношений
21.10.2025, 14:030 В карьерном форуме в Великих Луках примут участие гендиректор HH, гости из Абхазии и Беларуси 21.10.2025, 13:480 СМИ: Экс-чиновник из Псковской области задержан по подозрению в миллиардных хищениях 21.10.2025, 13:430 Минстрой разработал механизм финансирования частных коммунальных сетей 21.10.2025, 13:340 В Великих Луках состоится третий карьерный форум «Найди себя в Псковской области»
21.10.2025, 13:280 ГД приняла закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев 21.10.2025, 13:260 Музей 90-х планируют открыть в Пскове 21.10.2025, 13:230 В Пскове определили лучших знатоков истории Великой Отечественной войны 21.10.2025, 13:180 Валерий Гарбузов: Я бы не сказал, что на Западе отменяют российскую культуру
21.10.2025, 13:120 ВТБ предупредит клиентов о входе в онлайн-банк с незнакомых устройств 21.10.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Валерией Гарбузовым 21.10.2025, 12:520 Написать стихотворение о городе и его жизни предлагают псковским поэтам  21.10.2025, 12:340 В Псково-Печерском монастыре простились с иеромонахом Авениром
21.10.2025, 12:260 «Все началось с тещиного чердака»: владелец о создании псковского музея СССР 21.10.2025, 12:220 Медвежонок перебежал трассу в Куньинском округе. ВИДЕО 21.10.2025, 12:070 Чат-бот самостоятельно решает более половины вопросов клиентов «Ростелекома» 21.10.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: «Вперед в СССР»
21.10.2025, 11:540 Тала Нещадимова: Машины уже можно «переобувать» 21.10.2025, 11:460 Шестидневная рабочая неделя ждет псковичей с 27 октября 21.10.2025, 11:330 «Особое мнение» Валерия Гарбузова: Россия между США и Китаем 21.10.2025, 11:310 На конференции в Петербурге представили доклад о нумизматике псковского музея
21.10.2025, 11:260 В Пскове откроется вторая часть выставки о судьбе сожженных деревень 21.10.2025, 11:100 «Истфакт»: Первый эстонец — Герой Советского Союза Арнольд Мери 21.10.2025, 11:070 «Семейный книжный салон на Профсоюзной» создадут в Пскове к январю 21.10.2025, 10:580 Дожди и снег могут начаться на следующей неделе — Тала Нещадимова
21.10.2025, 10:530 Сергей Вострецов: Пенсии должны быть реальным отражением вклада граждан в развитие страны 21.10.2025, 10:420 Наряд Росгвардии задержал великолучанина за кражу спиртного 21.10.2025, 10:320 На лекции «Выжить вопреки» расскажут о жизни Пскова в годы фашистской оккупации 21.10.2025, 10:170 «Беседка»: «Вперед в СССР»
21.10.2025, 10:000 Вспоминаем тех, кого уже нет с нами. Заключительная часть рассказа о сотрудниках ПЛН 21.10.2025, 09:580 Пожилого великолучанина подозревают в фиктивной регистрации иностранца 21.10.2025, 09:480 Артснаряд, взрыватель и ручную гранату идентифицировали в великолукском СНТ «Калинка» 21.10.2025, 09:470 Следователи обнаружили новые улики по делу об ограблении Лувра
21.10.2025, 09:150 Санаэ Такаити избрали новым премьер-министром Японии 21.10.2025, 09:000 В Госдуме предупредили об активизации мошенников в период ноябрьских праздников 21.10.2025, 08:400 Перейти на электронные платежки ЖКУ планируют по всей России 21.10.2025, 08:200 В Госдуме предложили признавать криптовалюту совместно нажитым имуществом
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru