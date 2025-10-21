Общество

День в истории ПЛН. 21 октября

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 21 октября в разные годы.

2002 год. В Псковской области наивысший уровень бытовой коррупции

Центр антикоррупционных инициатив и исследований «Трансперенси интернешнл – Р» и фонд ИНДЕМ представили результаты исследования уровня коррупции в регионах России. Согласно полученным данным, в 2002 году в Псковской области был зафиксирован наивысший уровень бытовой коррупции.

Бытовая коррупция — это коррупция в обыденной жизни, то есть взятки с простых граждан. Деловая коррупция — это коррупция, к которой прибегает бизнес. Исследование показало, что в некоторых регионах преобладает бытовая коррупция, а в других — деловая.

Например, помимо Псковской области, к регионам с высоким уровнем бытовой коррупции исследователи отнесли Ростовскую область. В то же время в Москве, Тульской и Кемеровской областях лидирует деловая коррупция. Есть и такие регионы, где чиновники одинаково активно «берут» и с граждан, и с предпринимателей. Среди них — Московская область, Санкт-Петербург и Саратовская область.

Исследование показало, что проблема коррупции в России актуальна и требует принятия мер на всех уровнях.

2003 год. В Пскове прошел пикет в неглиже

Двадцать два года назад в Пскове прошёл пикет, участники которого выразили своё недовольство повышением цен на нефтепродукты и энергоносители. Представители общественной организации «Союз граждан Псковщины. Блок поддержки президента РФ» провели акцию у здания ОАО «Псковэнерго». Пикет длился около 10 минут.

В тот день корреспондент Псковской Ленты Новостей был на месте, где участники пикета во главе с председателем общественной организации Андреем Лисиным, всего 20 человек, выстроились у здания «Псковэнерго» с тематическими плакатами: «Псковэнерго – тормоз!», «Грабят!!!» и «Вы нас раздеваете!».

Основная цель пикета - ограничить монополистов и не допустить бесконтрольного роста цен на энергоносители. Несмотря на требования организаторов пикета, к ним так и не вышел директор ОАО «Псковэнерго» Вениамин Пинхасик.

«Гвоздем» программы стали 19 девушек в черных масках, которые сбросили с себя верхнюю одежду и в нижнем белье, а также топлес прошли «круг протеста» перед входом в здание. Сброшенную одежду девушки оставили у входа, ретировавшись в автобус.

Как отмечал корреспондент ПЛН, сам руководитель пикета не разделся, пояснив, что это акт - гражданский протест псковичей.

«Видимо, замерзшие полуобнаженные девушки должны были символизировать тяготы энергетического бремени, возложенного руководством «Псковэнерго» на жителей Псковской области», – следует из новости.

Следует отметить, что это была вторая подобная акция общественного движения «Союз граждан Псковщины. Блок поддержки президента РФ». Первая была проведена у здания Псковской областной администрации 23 сентября того же года.

2009 год. Автовокзал города Острова признан лучшим в Псковской области

В конце октября 2009 года (21 октября), стало известно, что автовокзал города Острова признан лучшим в Псковской области. Это стало известно благодаря конкурсу среди филиалов ГП ПО «Псковавтотранс».

Конкурс проводился с целью повышения качества обслуживания пассажиров и обеспечения выполнения плана пассажирских перевозок. Комиссия оценивала работу филиалов по нескольким критериям: выполнение плана по выручке, показатели производительности труда, наличие благодарностей и жалоб, а также соблюдение трудовой дисциплины и требований охраны труда.

По итогам конкурса 2009 года было принято решение выбрать только по одному победителю в каждой номинации, без определения призовых мест. Призовой фонд составил 22 тысячи рублей.

Победителем в номинации «Лучший автовокзал» был признан автовокзал города Острова, в номинации «Лучшая автостанция» - автостанция города Порхова, в номинации «Лучший автопавильон» - автопавильон Плюсса.

2010 год. Сергей Собянин взял Москву

В 2010 году Москва обрела нового градоначальника. Кандидатура Сергея Собянина была утверждена Мосгордумой.

Представление кандидатуры Собянина состоялось по инициативе президента страны. В результате тайного голосования за нового мэра проголосовали 32 из 35 депутатов Мосгордумы. Фракция КПРФ в Мосгордуме выступила против утверждения кандидатуры.

Пятнадцать лет назад срок полномочий мэра Москвы Сергея Собянина составил пять лет — это стало нововведением, ведь ранее мэр избирался на четыре года.

Торжественная церемония вступления в должность прошла в Белом зале мэрии. На инаугурации нового мэра присутствовал президент РФ.

Собянин родился 21 июня 1958 года в селе Няксимволь Березовского района Ханты-Мансийского национального округа РСФСР. Окончил механический факультет Костромского технологического института (1980), юрфак Всесоюзного юридического заочного института (1989).

На текущий момент должность Сергея Собянина неизменна. Вот уже как 15 лет он сохраняет статус мэра города Москвы.

2017 год. В Польше с сегодняшнего дня официально разрешено сносить советские памятники

В 2017 году в Польше вступил в силу закон, позволяющий сносить памятники, символизирующие коммунизм или другой тоталитарный строй. Поправки к закону о запрете пропаганды коммунизма были подписаны президентом страны Анджеем Дудой.

Согласно новому закону, мемориалы, связанные с коммунистическим режимом, могут быть демонтированы по решению местных властей. Институт национальной памяти Польши сообщает, что под действие закона подпадают более 450 памятников по всей стране, из них около 230 — это памятники солдатам Красной армии.

Все мемориалы, попадающие под закон, должны быть перенесены из общественных мест в течение 12 месяцев.

На текущий момент в ряде стран активно демонтируют памятники, связанные с советским периодом. Процесс, подразумевающий пересмотр исторической памяти и переоценку значимости определённых исторических фигур и событий, охватил множество государств и продолжается и по сей день.

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе.