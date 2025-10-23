Общество

В перечень ЕГЭ могут добавить новый предмет

Предмет «Духовно-нравственная культура России» может войти в перечень для сдачи ЕГЭ, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Мы планируем, что в том числе предметные результаты ДНКР (Духовно-нравственная культура России - ред.) войдут в Единый государственный экзамен», - сказал министр на форуме учителей истории и обществознания.

С 2026-2027 учебного года в школах начнут преподавать предмет «Духовно-нравственная культура России». Целью этой дисциплины в министерстве назвали формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки РФ предлагает изменить минимальное количество баллов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии, биологии, физике, информатике, истории, иностранному языку в 2026-2027 учебном году с целью улучшения качества образования.