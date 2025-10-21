Общество

Минобрнауки планирует повысить минимальные баллы ЕГЭ по шести предметам с 2026 года

Минобрнауки РФ предлагает изменить минимальное количество баллов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии, биологии, физике, информатике, истории, иностранному языку в 2026-2027 учебном году с целью улучшения качества образования.

Соответствующий проект приказа министерства «Об установлении минимального количества баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение, в том числе прием на целевое обучение, в организации, осуществляющие образовательную деятельность, находящиеся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на 2026/27 учебный год» опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов во вторник.

«Минимальное количество баллов ЕГЭ по химии, биологии повышено с 39 до 40 баллов по сравнению с 2025/26 учебным годом, по физике — с 39 до 41 балла, по информатике — с 44 до 46 баллов, по истории — с 36 до 40 баллов, по иностранному языку — с 30 до 40 баллов»,— говорится в пояснительной записке к приказу.

В министерстве пояснили, что минимальное количество баллов ЕГЭ изменено с целью повышения качества образования, в том числе получаемого по договорам об оказании платных образовательных услуг.

«Значения минимальных баллов ЕГЭ установлены по итогам анализа приемной кампании 2025/26 учебного года. Предлагаемые изменения затронут около 1% поступающих»,— отмечается в записке.

Минимальное количество баллов ЕГЭ по русскому языку (40 баллов), математике профильного уровня (40 баллов), географии (40 баллов), обществознанию (45 баллов), литературе (40 баллов) сохранено на уровне, который был установлен на 2025/26 учебный год, пишет «Интерфакс».

Минобрнауки устанавливает минимальные баллы для поступления в образовательные организации, находящиеся в ведении министерства. Это количество баллов, которое нужно набрать, чтобы экзамен считался сданным.