Александр Козловский провел экскурсию по Госдуме для будущих врачей из Пскова

Одиннадцатиклассники Гуманитарного лицея города Пскова, которые обучаются по медицинскому профилю, были в гостях в Государственной Думе. Об этом сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.
Фото: Александр Козловский / Telegram-канал
Особое внимание при встрече уделили целевому обучению, продолжил депутат: «Убежден, что целевое обучение и обязательная практика в регионах – это не ограничение, а возможность. Возможность начать карьеру с гарантированного места работы, получить опыт и дать людям то, ради чего выбирается профессия врача – помощь и заботу».
Экскурсии для школьников из Псковской области в Госдуму со своей командой Александр Козловский проводит с осени 2017 года. За это время здесь побывали уже сотни ребят – из Пскова, Великих Лук, Невеля, Гдова и других городов.