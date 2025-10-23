Общество

Александр Козловский провел экскурсию по Госдуме для будущих врачей из Пскова

Одиннадцатиклассники Гуманитарного лицея города Пскова, которые обучаются по медицинскому профилю, были в гостях в Государственной Думе. Об этом сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram-канал

«Это будущие врачи, от решения которых завтра будет зависеть здоровье и жизнь людей, а от наших действий сегодня – их желание жить и работать в родном регионе, - заметил Александр Козловский. - Мы не просто провели экскурсию по залам парламента. За круглым столом поговорили о выборе профессии, гарантиях для студентов, целевом обучении, перспективах трудоустройства. Ребят интересует, как государство поддерживает молодых специалистов и что делается для того, чтобы медицина в регионах была современной и доступной».

Особое внимание при встрече уделили целевому обучению, продолжил депутат: «Убежден, что целевое обучение и обязательная практика в регионах – это не ограничение, а возможность. Возможность начать карьеру с гарантированного места работы, получить опыт и дать людям то, ради чего выбирается профессия врача – помощь и заботу».

Экскурсии для школьников из Псковской области в Госдуму со своей командой Александр Козловский проводит с осени 2017 года. За это время здесь побывали уже сотни ребят – из Пскова, Великих Лук, Невеля, Гдова и других городов.

«Это наш диалог с будущим. Это инвестиция в молодежь, которая через несколько лет будет определять развитие региона. Каждый такой визит показывает: наши дети думают о стране, задают серьезные вопросы, хотят работать и приносить пользу. Наша задача – поддержать их в этом стремлении», - подчеркнул парламентарий.