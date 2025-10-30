Общество

Елена Даньшова об оснащении школ и работе с молодежью

Парламентский час в рамках сессии Псковского областного Собрания депутатов был посвящен развитию молодежной политики в регионе. Подробнее об итогах парламентского часа в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала депутат Псковского областного Собрания по одномандатному округу №6, заместитель председателя комитета по труду и социальной политике, директор великолукской средней общеобразовательной школы №12 имени Маршала К. К. Рокоссовского Елена Даньшова.

- Как вы оцениваете развитие молодежной политики в Псковской области? Довольны ли тем, что услышали на парламентском часе?

- В докладе министерства образования в рамках парламентского часа, говорилось о многих достижениях, которых удалось добиться благодаря национальному проекту «Молодёжь и дети». Стоит отметить, что министерство образования не только озвучивает позитивные моменты, но и не замалчивает проблемы, существующие в нашей сфере. Это значит, что министерство о них знает, с ними работает и ищет пути их решения.

- Оснащения школьных классов не было давно. Сейчас по нацпроекту оснащают кабинеты труда, ОБЖ, на очереди музыка, ИЗО… Скажите, почему именно такой выбор предметов?

- Все предметы важные, потому что образование — это симбиоз, целый комплекс, и выделить какой-то один предмет нельзя. Дети все разные, у всех разные образовательные потребности и разные образовательные возможности. Для кого-то в будущем самым главным предметом будет музыка, для кого-то - изобразительное искусство, а у кого-то будет профессия, связанная с защитой Родины.

Поскольку произошли серьезные изменения в образовательной программе по таким предметам, как «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЖ) и «Труд» (Технология), в первую очередь оборудованы учебные кабинеты этих предметов. На второй очереди оснащение кабинетов предметов эстетического цикла, затем пойдет физика, химия, биология и так далее. То есть главная сейчас задача — это комплексное развитие инфраструктуры образовательного процесса. Про кадры мы пока не говорим, эта проблема на стадии решения, а вот оснащение школ оборудованием и новыми учебниками - не менее серьезные инфраструктурные преобразования.

Сейчас мы получили полную линейку прекрасных учебников по истории России. Наконец-таки пришли к единообразию, к стандарту. Создали условия, когда ребенок может не в ущерб себе менять образовательную среду, менять регион, и продолжать работать по одному и тому же учебнику, в какой бы школе он ни учился. На очереди учебники по обществознанию, и далее по всем предметам. Принята государственная программа, в рамках которой будут введены единые федеральные государственные учебники.

- На парламентском часе также шла речь о новой государственной программе в сфере молодёжной политике, насколько хорошим подспорьем она станет?

- Радует, что из государственных программ, которые ранее существовали в Министерстве образования, в Министерстве труда и социальной защиты, сейчас выделяется отдельная программа – «Молодёжная политика и развитие общественных инициатив». В рамках этой программы будут поддерживаться те начинания, те действительно замечательные вещи, которые уже работают с нашей молодёжью. Это волонтёрство, добровольчество, инициативное бюджетирование, деятельность различных организаций, в том числе некоммерческих, которые непосредственно работают с молодёжью. Это позволит получить достойную поддержку и «подушку безопасности».

- А как вы оцениваете новую федеральную программу «Земский тренер», которая стартует со следующего года и в Псковской области?

- Безусловно, программа «Земский тренер» стоит в одной линии с мерами социальной поддержки, которые оказывает наш губернатор Михаил Юрьевич Ведерников, нашим кадрам в глубинке, прежде всего, молодым специалистам.

Мы знаем, что есть программы «Земский доктор», «Земский учитель», «Земский работник культуры», «Земский муниципальный служащий». Приятно, что появилась такая инициатива как «Земский тренер». Она звучит в унисон с темой нашего парламентского часа о молодежной политике - это еще одно важное направление работы с нашей молодежью. Ведь тренер — это тоже наставник, это тоже педагог, это тоже личный пример для молодежи. Не секрет, что в муниципальных округах не хватает спортивных работников, которые бы работали с молодежью.

Беседовала Александра Мошина