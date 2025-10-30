Общество

Молодёжную политику обсудили совместно депутаты, представители правительства и члены Молодёжного парламента

Парламентский час, посвящённый реализации в регионе национального проекта «Молодёжь и дети», прошёл в Собрании. Разговор о молодёжной политике с парламентской трибуны инициировали члены Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. С докладами о достигнутых результатах и перспективных задачах выступили руководители профильных министерств, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

Врио министра образования Татьяна Лозницкая рассказала о модернизации образовательной среды в рамках нацпроекта. В текущем году ведётся ремонт десяти образовательных учреждений, на эти цели выделено более 908 млн рублей. В 149 школах оснащены кабинеты «Основы безопасности и защиты Родины», оборудование закуплено на сумму более 25 млн рублей. В деревне Борисовичи началось строительство школы для одарённых детей на 800 мест с кампусом на 300 мест, масштабный проект должен быть реализован в 2027 году.

Врио министра молодёжной политики Дмитрий Яковлев проинформировал о проводимой работе по вовлечению молодёжи в социальную жизнь региона, воспитанию патриотизма, развитию добровольческого и волонтёрского движения, поддержке молодых семей, профориентации. Также специалист обратил внимание на разработку и ближайший старт новой региональной госпрограммы «Молодёжная политика и поддержка общественных инициатив».

Далее вопросы задали депутаты. Вице-спикер Армен Мнацаканян подчеркнул важность государственной молодёжной политики для будущего страны и региона, и выразил озабоченность тем, что, окончив средние и высшие учебные заведения, молодые люди, как правило, выпадают из поля зрения молодёжных организаций. Дмитрий Яковлев признал, что выстроить «ниточки взаимодействия» с этой категорией сложнее, чем со школьниками и студентами. По его словам, акцент сделан на помощь в трудоустройстве и создании молодёжных советов на предприятиях и в организациях.

Вице-спикер Игорь Дитрих также обратил внимание на проблему «самоорганизованной» молодёжи. «Действительно, проводится много мероприятий для молодёжи, но, к сожалению, мы видим там одних и тех же активных ребят. А другая часть, а это около 50%, проводят время в других, не всегда благополучных, местах. Мы должны привлекать больше детей и подростков в ряды молодёжных организаций», - высказал мнение парламентарий.

Пётр Алексеенко отметил, что воспитать достойное поколение – это общая забота, и посоветовал молодёжным организациям активнее взаимодействовать с политическими партиями.

Андрей Маковский обратил внимание на важность популяризации среди молодёжи рабочих специальностей и других востребованных профессий, а также спросил о перспективах строительства Дома молодёжи в Великих Луках. Руководитель исполнительного органа ответил, что торжественное открытие запланировано на конец следующего года.

Председатель Молодёжного парламента Александра Бойко поблагодарила старших коллег за внимание к теме молодёжной политики и задала вопрос о продвижении в регионе практики инициативного молодёжного бюджетирования как инструмента участия молодёжи в управлении территориями. По словам Дмитрия Яковлева, правовые основы для этого уже разработаны, а финансовая составляющая будет обсуждаться в ходе предстоящего рассмотрения проекта областного бюджета.

Член Молодёжного парламента и посол национального проекта «Молодёжь и дети» в Псковской области Анна Мизгирёва подняла тему улучшения инфраструктуры для организации детского оздоровительного отдыха. Врио министра образования Татьяна Лозницкая проинформировала о проработке возможности вхождения региона в соответствующую федеральную программу.

Вице-спикер Виктор Остренко как наставник Молодёжного парламента поблагодарил коллег из правительства за организационную помощь в реализации проектов Молодёжного парламента, а также призвал к расширению сотрудничества.

В ходе парламентского часа депутаты также обсудили вопросы капитального ремонта школ и строительства на территории региона новых образовательных учреждений.