Общество

Торговле хотят установить единую весовую единицу измерения товаров

Для торговых сетей и магазинов предлагают установить обязательное указание полного веса товара — в граммах или килограммах. С таким предложением к министру промышленности и торговли Антону Алиханову и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой обратился глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

В обращениях, копии которых есть у «Известий», он отмечает, что сегодня в торговых объектах цены на весовые товары — например, сыры, фрукты, овощи или конфеты — указываются по-разному: за кг либо за 100 г. Депутат подчеркнул, что на одну и ту же категорию нередко устанавливаются разные единицы измерения.

«Такая практика приводит к неудобствам для покупателей при сравнении цен, затрудняет выбор наиболее выгодного предложения и, как следствие, может приводить к необоснованным тратам», — говорится в документах.

В них также отмечается, что для повышения прозрачности ценообразования и защиты прав потребителей целесообразно установить единый, универсальный формат указания стоимости весовых товаров во всех торговых объектах — либо выражать ее в килограммах или в граммах.

Наших покупателей регулярно вводят в заблуждение. Например, торговля устраивает распродажу товаров, а потом оказывается, что на них просто завысили стоимость, а затем вернулись к первоначальной. Или указана одна цена, а на кассе пробивается совсем другая. Когда это выясняется, продавцы объясняют, что «не успели переписать ценники», — пояснил «Известиям» Нилов.

По его словам, еще один способ ввести покупателей в заблуждение — когда на один и тот же товар у разных производителей указана разная единица измерения. Например, один продает сыр по стоимости за упаковку, а другой — за 100 г. При этом на ценнике может красоваться надпись «шок-цена», создающая иллюзию большой скидки.