Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Как устроить свидание мечты?
О новый местах для туристов
развивающие секции для детей
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Новогодний корпоратив
Завершается строительство «Надвратного дома»
От яблока до яблони
«Гельдт» «Счастливый столик»
ПЛН 25 лет
ESG-активность на Некрасова
где подают лучший завтрак
Денис Иванов об округе №15
вишневый сквер
Гастроужин «Традиции русского застолья»
 
 
 
ещё Общество 04.11.2025 21:410 На Северо-Западе ожидается пасмурная и дождливая погода 05.11.2025 07:300 Торговле хотят установить единую весовую единицу измерения товаров 05.11.2025 07:000 Военные разведчики отмечают свой профессиональный праздник 5 ноября 04.11.2025 22:000 Причины появления темных кругов под глазами назвала эксперт по биохакингу 04.11.2025 21:410 На Северо-Западе ожидается пасмурная и дождливая погода 04.11.2025 21:400 Номер детского телефона доверия напомнили псковичам
 
 
 
Самое популярное 01.11.2025 00:522 Человек погиб в ДТП на Рижском проспекте в Пскове 01.11.2025 10:001 23-летний водитель погиб в ДТП в Пскове 01.11.2025 13:080 Номера Евросоюза и, возможно, гонки: что известно о смертельном ДТП в Пскове 30.10.2025 19:200 Интерактив: Поматросил и бросил 30.10.2025 19:400 Сын Медведева обратился к «Единой России» с призывом
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Торговле хотят установить единую весовую единицу измерения товаров

05.11.2025 07:30|ПсковКомментариев: 0

Для торговых сетей и магазинов предлагают установить обязательное указание полного веса товара — в граммах или килограммах. С таким предложением к министру промышленности и торговли Антону Алиханову и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой обратился глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

В обращениях, копии которых есть у «Известий», он отмечает, что сегодня в торговых объектах цены на весовые товары — например, сыры, фрукты, овощи или конфеты — указываются по-разному: за кг либо за 100 г. Депутат подчеркнул, что на одну и ту же категорию нередко устанавливаются разные единицы измерения.

«Такая практика приводит к неудобствам для покупателей при сравнении цен, затрудняет выбор наиболее выгодного предложения и, как следствие, может приводить к необоснованным тратам», — говорится в документах.

В них также отмечается, что для повышения прозрачности ценообразования и защиты прав потребителей целесообразно установить единый, универсальный формат указания стоимости весовых товаров во всех торговых объектах — либо выражать ее в килограммах или в граммах.

Наших покупателей регулярно вводят в заблуждение. Например, торговля устраивает распродажу товаров, а потом оказывается, что на них просто завысили стоимость, а затем вернулись к первоначальной. Или указана одна цена, а на кассе пробивается совсем другая. Когда это выясняется, продавцы объясняют, что «не успели переписать ценники», — пояснил «Известиям» Нилов.

По его словам, еще один способ ввести покупателей в заблуждение — когда на один и тот же товар у разных производителей указана разная единица измерения. Например, один продает сыр по стоимости за упаковку, а другой — за 100 г. При этом на ценнике может красоваться надпись «шок-цена», создающая иллюзию большой скидки.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли сокращать школьные каникулы?
В опросе приняло участие 22 человека
05.11.2025, 07:300 Торговле хотят установить единую весовую единицу измерения товаров 05.11.2025, 07:000 Военные разведчики отмечают свой профессиональный праздник 5 ноября 04.11.2025, 22:000 Причины появления темных кругов под глазами назвала эксперт по биохакингу 04.11.2025, 21:410 На Северо-Западе ожидается пасмурная и дождливая погода
04.11.2025, 21:400 Номер детского телефона доверия напомнили псковичам 04.11.2025, 21:200 В России подписан закон о резервировании отдельных профессий для подростков 04.11.2025, 21:070 Скончался телеведущий Юрий Николаев 04.11.2025, 21:020 Вспышка высшего балла Х произошла на Солнце
04.11.2025, 20:410 82-й филармонический сезон открылся в Пскове 04.11.2025, 20:400 В РФ расширили основания для бесплатной юрпомощи при нарушении трудовых прав 04.11.2025, 20:310 Пострадавшая и погибшая женщины обнаружены при пожаре в великолукской квартире 04.11.2025, 20:200 14-летние островичи получили паспорта в День народного единства
04.11.2025, 20:000 В Невеле пенсионерку подозревают в фиктивной регистрации россиянки 04.11.2025, 19:400 Юные псковичи впервые стали победителями межрегионального турнира по петанку 04.11.2025, 19:200 Путин подписал закон о круглогодичном призыве на военную службу 04.11.2025, 19:130 Ильдар Абдразаков о псковском симфоническом оркестре: Они не просто играют ноты
04.11.2025, 19:000 Сергей Вострецов призвал ввести выплаты не ниже МРОТ за третьего и следующих детей в семье 04.11.2025, 18:510 Умер бывший вице-президент США Дик Чейни 04.11.2025, 18:400 «Кузница»: Как живут дети войны? ВИДЕО 04.11.2025, 18:200 Пятнадцать новых полицейских приняли присягу в Пскове
04.11.2025, 18:000 Президент подписал закон о привлечении резервистов к защите критически важных объектов 04.11.2025, 17:400 Пушкиногорцы присоединились к хоровой акции, посвящённой Дню народного единства 04.11.2025, 17:200 Игорь Иванов: В современном мире единство общества становится фундаментом развития 04.11.2025, 17:000 До +12 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 5 ноября
04.11.2025, 16:400 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Псков в Смутное время. ВИДЕО 04.11.2025, 16:330 Самую большую Луну этого года можно будет увидеть ночью 5 ноября 04.11.2025, 16:200 Свыше 200 спортсменов соревновались в рукопашном бою в псковском «Олимпе» 04.11.2025, 16:000 Анатолий Копосов: Закон о детях войны должен быть принят на федеральном уровне
04.11.2025, 15:401 В Вологде открыли памятник Ивану Грозному 04.11.2025, 15:200 Танцы пушкинского века и пути к звёздам: чему научат юных эстетов в «Михайловском» в этом году 04.11.2025, 15:010 Бастрыкин дал указание возбудить дело из-за состояния крыши школы в порховской деревне 04.11.2025, 14:560 День народного единства отмечают в псковском Доме офицеров
04.11.2025, 14:400 Псковичи могут купить новый кроссовер на 20% дешевле 04.11.2025, 14:200 Телефон псковички оказался на продаже после отдыха с друзьями на пляже 04.11.2025, 14:000 Михаил Ведерников: Россию скрепляет искренняя любовь жителей к своему Отечеству 04.11.2025, 13:401 Анатолий Копосов надеется, что в Пскове появится памятник детям войны
04.11.2025, 13:200 Заболеваемость ОРВИ в Псковской области упала почти на 20% 04.11.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Как живут дети войны? 04.11.2025, 12:560 4 ноября православные чтут Казанскую икону Божией Матери 04.11.2025, 12:360 В массовом катании на коньках в Пскове приняли участие порядка 100 человек
04.11.2025, 12:160 «Ночь искусств» в Изборске собрала свыше 600 гостей 04.11.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли» 04.11.2025, 11:400 Путин подписал указы о двух новых праздниках 04.11.2025, 11:201 «Кузница»: Как живут дети войны?  
04.11.2025, 11:000 Александр Котов: Наш народ всегда отличался готовностью объединяться перед лицом испытаний 04.11.2025, 10:400 В России вводят новые штрафы в сфере ЖКХ 04.11.2025, 10:202 «Дневной дозор»: День народного единства — праздник или выходной? 04.11.2025, 10:000 Забирая iPhone в пункте выдачи заказов, псковичка получила пустую коробку
04.11.2025, 09:400 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Псков в Смутное время  04.11.2025, 09:200 Росгвардейцы за неделю изъяли у жителей Псковской области 19 единиц оружия 04.11.2025, 09:001 День народного единства: как отпраздновать в Пскове 03.11.2025, 22:000 Как получить справку о судимости, не выходя из дома, рассказали псковичам в полиции
03.11.2025, 21:500 Песни Анжелики Варум и Алексея Чумакова звучат на «Ночи музеев» в Пскове 03.11.2025, 21:400 В псковских школах введен карантин из-за случаев заражения вирусом Коксаки 03.11.2025, 21:180 Псковская «Ночь искусств-2025». ФОТОРЕПОРТАЖ 03.11.2025, 21:000 Как курение отнимает жизнь, рассказали в псковском минздраве
03.11.2025, 20:310 В Изборске стартовала всероссийская культурная акция «Ночь искусств» 03.11.2025, 20:200 Российский рынок акций растет вместе с курсом рубля 03.11.2025, 20:000 Почтовый ящик с газетами и объявление на двери: полиция рассказала псковичам, как воры вычисляют пустующую квартиру 03.11.2025, 19:250 Первые экскурсии стартовали для гостей «Ночи искусств» в псковском музее
03.11.2025, 19:200 На одном участке трассы Р-23 «Псков» будет действовать ограничение скорости 4 ноября 03.11.2025, 19:000 Псковские пенсионерки потеряли более 200 тысяч рублей из-за телефонных мошенников 03.11.2025, 18:400 Конкурс юных чтецов «Табуреточка» состоится в Пскове 03.11.2025, 18:200 Марина Гаращенко проведет личные приемы граждан в Великих Луках
03.11.2025, 18:000 Психолог рассказала, как превратить мечты в реальность с помощью модели Джона Уитмора 03.11.2025, 17:400 Полиция Пскова продолжает искать 35-летнего мужчину с татуировкой эмблемы воинской части на плече 03.11.2025, 17:200 Водитель «Опеля» пострадал при лобовом столкновении с автобусом в Великолукском районе 03.11.2025, 17:000 «Ночь искусств» стартовала во Дворе Постникова в Пскове
03.11.2025, 16:400 За отсутствие спасательных жилетов оштрафовали 102 судовладельца в Псковской области 03.11.2025, 16:200 Михаил Ведерников пригласил псковичей написать Большой этнографический диктант 03.11.2025, 16:000 Эксперты предупредили о возможных мошеннических схемах на «Черную пятницу» 03.11.2025, 15:510 Столкновение на площади Героев-Десантников в Пскове попало на видео
03.11.2025, 15:400 Псковский театр драмы отметил 150-й показ бэби-спектакля «Невероятные приключения голубя Петра» 03.11.2025, 15:200 До +11 градусов и облачную погоду, и дожди прогнозируют в Псковской области 4 ноября 03.11.2025, 15:000 В Пскове проверили ход работ по сохранению здания исторической ТЭЦ 03.11.2025, 14:400 В Псковской области определили чемпионов по подводной охоте
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru