Сериал «Дело Грацкого»: Эпизод на 10 миллионов

Уголовное дело Александра Грацкого - как брошенный в воду камень. Круги до сих пор расходятся. Если сказать по-другому - самый большой пакет с попкорном, как в кинотеатре, маловат. Надо брать еще и еще.

Очередная часть этого условного «сериала» активно продолжается. Вы прекрасно помните предыдущие эпизоды: «маски-шоу в администрации Пскова», «массажное кресло», «швейцарские часы» и другие «серии».

Сейчас развивается одно из «ответвлений» дела экс-начальника управления городского хозяйства администрации Пскова. Одну из самых известных в Пскове проектных организаций ООО «СДМ Проект» привлекают к административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица, и это помимо уголовного дела в отношении директора. Привлекают, привлекают, но пока никак не привлекут.

Организация известна в Пскове причастностью к ряду крупных дорожных строек последних лет. Среди них - проекты реконструкции улиц Поземского, Кузбасской Дивизии, перекрестков Фабрициуса - Гражданская, Инженерная - Индустриальная. Список можно продолжать еще долго.

Тот самый автомобиль...

Сумма штрафа немаленькая. Постановлением мирового судьи судебного участка №31 Пскова от 31 марта 2025 года ООО «СДМ Проект» привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 19.28 КоАП РФ. Речь идет про незаконное вознаграждение от имени юридического лица - автомобиль EXEED стоимостью 5,8 млн рублей. Юрлицу назначили административное наказание в виде штрафа в размере 10 млн рублей. Это еще немного. Закон устанавливает планку наказания в виде 30-кратного размера от стоимости незаконного вознаграждения. Чисто теоретически, это могли быть 176 млн 99 тысячи 30 рублей. Едва ли такие деньги есть даже у активно проектирующей организации.

Вы, конечно, можете задать вопрос: а куда делось уголовное дело о взятке, если сейчас решается вопрос о штрафе? Ответ можно найти в статье 14 федерального закона 273-ФЗ от 25.12.2008 г. «О противодействии коррупции». Никуда не делось.

Согласно российскому законодательству применение мер к юридическому лицу не освобождает от ответственности за коррупционное правонарушение виновное физическое лицо. В обратную сторону правило тоже работает: если физлицо привлекли за взятку, фирму тоже могут наказать.

Проще говоря, и фирма, и работник отвечают за противоправные действия. Просто для юрлиц в России нет уголовной ответственности, их привлекают через КоАП.

Решение о штрафе на данный момент отменено. Рассмотрение дела продолжается.

Что известно о правонарушении

Согласно материалам дела, в период с 1 июля по 15 декабря 2022 года директор ООО «СДМ Проект» от имени юридического лица предложила начальнику управления городского хозяйства администрации Пскова приобрести имущество в виде нового автотранспортного средства «за совершение последним действий по своевременному и беспрепятственному принятию работ в рамках заключенных муниципальных контрактов». Короче говоря, автомобиль в обмен на лояльность.

В решении суда упоминаются конкретные контракты, заключенные между управлением городского хозяйства администрации Пскова и ООО «СДМ Проект», по которым требовалось «содействие»: №156 от 13.12.2021 г., №157 от 13.12.2021 г., №105 от 02.08.2022 г.

По данным из открытых источников, это контракты на разработку проектной документации:

- на строительство улично-дорожной сети: от границы муниципального образования «Город Псков» п.Панино, а/д 58К-450, территориями 1-ого микрорайона и 12-го микрорайона Павшино-Силово-Медведово - 1 этап;

- на строительство улично-дорожной сети в границах улиц Поклонная Горка, Земская, Трояновского и «Учхоз» - 1 этап;

- на капитальный ремонт улицы Германа.

30 ноября 2022 г. директор ООО «СДМ Проект» заключила с ООО «И.» (полное название, как и ряд других данных в решении суда отсутствуют) договор лизинга. Организация приобрела в Санкт-Петербурге автомобиль общей стоимостью не менее 5 млн 899 тыс. 801 рубль. В дальнейшем его передали во владение и пользование начальнику управления городского хозяйства администрации Пскова. Как следует из материалов, опубликованных на сайте городского суда, впоследствии по фиктивному договору купли-продажи от 17 августа 2023 г. транспортное средство переоформили на знакомого Грацкого, в документах суда фигурирует как «С. М.А».

Дальше цитируем решение суда: «Таким образом, в период с 30.11.2022 г. по 17.08.2023 г. , Т. Е.Н. (руководитель организации - прим. автора), действуя от имени и в интересах ООО «СДМ Проект», передала вознаграждение в виде автомобиля начальнику управления городского хозяйства администрации г.Пскова Г. А.В., являвшемуся должностным лицом органа местного самоуправления и выполнявшему организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, за своевременное и беспрепятственное принятие работ по заключенным между управлением городского хозяйства администрации г.Пскова и ООО «СДМ Проект» муниципальным контрактам, подписание актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ с последующим перечислением денежных средств из бюджета г.Пскова на счет ООО «СДМ Проект», за общее покровительство деятельности юридического лица в рамках заключенных муниципальных контрактов и как следствие предоставление возможности на беспрепятственной основе без каких-либо негативных последствий осуществлять коммерческую деятельность».

Доводы при обжаловании в городском суде

Защитник проектной организации Татьяна Чернобай обратилась в Псковский городской суд с жалобой, в которой просила применить примечание к ст.19.28 КоАП РФ и прекратить производство по делу, освободить юридическое лицо от административной ответственности. Такое примечание есть, при всей суровости нормы о 30-кратном штрафе. Насколько часто суды им пользуются - очень интересный вопрос.

В обоснование жалобы указано, что судом первой инстанции не учтены доказательства, свидетельствующие о том, что юридическое лицо, а именно директор компании, способствовало выявлению данного правонарушения и раскрытию, расследованию преступления, совершенного Грацким, связанного с данным правонарушением.

24 сентября 2025 года судья Псковского городского суда Георгий Артамонов рассмотрел жалобу. Постановление мирового судьи в отношении ООО «СДМ Проект» отменено. Основанием для данного решения стали совсем не действия директора проектной организации, а нарушения порядка судопроизводства.

Возбуждая дело об административном правонарушении, прокурор Пскова указал, что местом совершения административного правонарушения является юридический адрес ООО «СДМ Проект». И в мировом суде приняли дело к производству, считая, что названный адрес относится к подсудности мирового судьи судебного участка № 31 г.Пскова.

А из материалов дела следует, что 13 декабря 2022 г. Александр Грацкий выступил в роли представителя ООО «СДМ Проект». По акту приёма-передачи получил в фактическое владение и пользование автомобиль в дилерском центре в Санкт-Петербурге, на улице Шереметьевская, д. 17, лит. А.

Инкриминированные юридическому лицу противоправные действия, состоящие в передаче имущества, были совершены по адресу, который относится к подсудности мирового судьи судебного участка № 125 Московского района Санкт-Петербурга. Дело об административном правонарушении направлено на рассмотрение по подведомственности мировому судье.

Судья Георгий Артамонов в решении указал, что рассмотрение дела мировым судьей судебного участка №31 Пскова свидетельствует о допущенном нарушении правил территориальной подсудности.

На момент рассмотрения жалобы срок давности привлечения к административной ответственности, установленный статьей 4.5 КоАП РФ для данной категории дел, не истек.

Срок давности по административным нарушениям законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции - 6 лет со дня совершения административного правонарушения.

7 октября дело зарегистрировано в суде участка № 125 Петербурга. 6 ноября состоится рассмотрение.

Как пишут исследователи отечественного административного законодательства, по таким делам есть риск ареста имущества юрлица по статье 27.20 КоАП РФ (в пределах соответственно максимального размера административного штрафа). За редким исключением судами в качестве своего рода «реабилитации» применяется пункт 5 примечаний к статье 19.28 КоАП РФ, позволяющий освободить привлекаемое юридическое лицо от ответственности, если оно способствовало выявлению данного правонарушения*. Тем более любопытен будет финал данного дела.

Денис Бахтин

*«Круговая порука», или проблематика применения статьи 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Екатерина Александровна Дмитрикова, Константин Юрьевич Сасыкин. Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство». 2022. Т. 10, №3. http://esj.pnzgu.ru с. 37.