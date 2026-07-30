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Давшей взятку Грацкому в виде автомобиля Exeed Елене Трошковой вынесли приговор

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Директору ООО «СДМ Проект» Елене Трошковой, которая дала взятку в виде автомобиля Exeed бывшему начальнику управления городского хозяйства администрации Пскова Александру Грацкому, назначили штраф, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.  

«Только что Псковским городским судом оглашен обвинительный приговор в отношении директора ООО «СДМ Проект» Елены Трошковой за совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ, а именно дачу взятки в виде автомобиля марки Exeed бывшему начальнику УГХ администрации Пскова Александру Грацкому», - сообщили в пресс-службе.

С учетом смягчающих вину обстоятельств, в том числе состояния здоровья подсудимой, отсутствия отягчающих, Елене Трошковой назначено наказание в виде штрафа в размере 3,5 миллиона рублей в доход государства.

Согласно материалам дела, в период с 1 июля по 15 декабря 2022 года директор ООО «СДМ Проект» Елена Трошкова от имени юридического лица предложила начальнику управления городского хозяйства администрации Пскова Александру Грацкому автомобиль марки Exeed стоимостью 5,8 млн рублей «за совершение последним действий по своевременному и беспрепятственному принятию работ в рамках заключенных муниципальных контрактов».  

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Александр Грацкий за получение этой и других взяток уже отбывает наказание в колонии строгого режима, ему назначили 11 лет лишения свободы со штрафом в размере 6 миллионов рублей и с рядом ограничений. 

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