Подсудимая в «деле Грацкого» скажет последнее слово 24 июля

Судебное разбирательство в отношении директора ООО «СДМ Проект» Елены Трошковой подходит к завершению. Псковский городской суд заслушает последнее слово подсудимой , обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ, а именно в даче взятки в виде автомобиля Exeed бывшему заместителю главы администрации Пскова Александру Грацкому, 24 июля, сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Псковским городским судом в ходе рассмотрения уголовного дела по обвинению Елены Трошковой в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 291 УК РФ, проведены прения сторон.

Судебное заседание отложено на 10:00 24 июля, в связи с необходимостью подготовки подсудимой к последнему слову.

Елена Трошкова обвиняется в даче взятки бывшему начальнику УГХ администрации города Пскова Александру Грацкому.