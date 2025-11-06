Общество

Максимальная выплата по больничному вырастет до 8,5 тысяч рублей

Максимальную выплату по больничному за день в ближайшие годы увеличат в 1,5 раза — с нынешних 5,7 тысяч рублей до 8,5 тысяч в 2028-м, сообщили в Социальном фонде. В 2026-м лимит составит 6,8 тысяч рублей, а в 2027-м — почти 8 тысяч рублей.

«Рост максимальной суммы связан с увеличением предельной базы, с которой работодатели уплачивают страховые взносы. Согласно проекту бюджета СФР, в 2026 году эта база достигнет почти 3 млн рублей», — пояснили в Соцфонде.

По подсчетам «Известий», чтобы в 2026 году пособие по больничному достигло верхнего порога — 6,8 тысяч рублей в день (до вычета НДФЛ), необходим стаж от восьми лет и заработок не ниже 183 тысяч рублей в месяц в 2024 году и 233 тысяч рублей — в 2025-м.

В последующие годы предельная база вырастет до 3,2 млн рублей в 2027 году и 3,5 млн рублей — в 2028-м. Таким образом, для получения максимальных 7,9 тысяч рублей в 2027 году потребуется стаж свыше восьми лет и зарплата не ниже 233 тысяч рублей в месяц в 2025 году и 250 тысяч рублей — в 2026-м.

Чтобы выйти на верхний предел 8,5 тысяч рублей в 2028 году, нужно зарабатывать не менее 250 тысяч рублей в 2026-м и 267 тысяч рублей — в 2027-м.