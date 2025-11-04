Общество

Размер больничных в России увеличат в 2026 году

В настоящее время заболевший наемный работник может получить до 5673 рублей за каждый пропущенный день. Но уже скоро минимальный и максимальный размер выплаты по больничным увеличат. Кроме того, социальные льготы, связанные с оплатой больничных, расширят и на самозанятых.

«Выплаты по больничным растут, так как увеличилась предельная величина заработной платы, с которой начисляются страховые взносы. Именно за счет этих взносов оплачиваются больничные листы. Чем выше этот предел, тем больше сумма, с которой рассчитывается пособие. И, соответственно, тем выше могут быть выплаты для граждан с высокими официальными доходами», — комментирует старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.

Предельная величина ежегодно индексируется пропорционально росту средних заработных плат по стране, что позволяет поддерживать реальный уровень социальных выплат. Повышение лимита отражает общую динамику роста доходов населения и обеспечивает справедливую привязку страховых выплат к экономическим показателям, пишут «Известия».

Так, по итогам 2023 и 2024 гг. показатель равен 1,9 млн и 2,225 млн рублей. Сумму этих значений следует разделить на 730 дней — таким образом получилась цифра 5673 рубля. Это максимальная выплата за каждый день нетрудоспособности, отраженный в больничном листе.

«В 2026 году размер больничного сотруднику при стаже более 8 лет и при годовом заработке 2 759 000 рублей, то есть при зарплате примерно 230 тыс. рублей в месяц, составит 6827 рублей в день», — сообщила научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Ольга Магомедова.