Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Натальей Федоровой

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова.

Буквально накануне состоялась сессия Собрания депутатов округа, на которой в ходе тайного голосования из двух кандидатов, прошедших отбор конкурсной комиссии, депутаты выбрали нового главу округа на пятилетний срок. За плечами Натальи Федоровой выборы 2018 и 2025 годов, 51 и 69,5% поддержки жителей района соответственно, а теперь еще и конкур на соискание должности главы. Всё это параллельно с текущей работой. Многие говорят, что конкурс – это формальность, дескать, от человека, его проходящего, ничего не зависит, что это «битва документов». Согласна ли Наталья Федорова с таким утверждением?

Позволяет ли муниципальная реформа в Псковском округе достичь бесшовного перехода с двухуровневой модели местного самоуправления на одноуровневую? Как происходит формирование команды? На какой стадии сейчас формирование бюджета Псковского муниципального округа на 2026 год и плановый период? Об этом и не только — в эфире. Ведущая — Любовь Кузнецова.