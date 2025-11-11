Общество

Великолукские студенты узнали, как противостоять дистанционным мошенникам

Лекция с участием полицейских, посвященная актуальным проблемам, связанным с дистанционным мошенничеством и вредными привычками, состоялась в Великолукском техникуме железнодорожного транспорта, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

В качестве спикеров выступили командир отдельной роты патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Великие Луки майор Алексей Максимов и заместитель командира отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых, курирующая работу с личным составом, капитан полиции Марина Смекалова.

Встреча началась с обсуждения темы дистанционного мошенничества. Алексей Максимов подробно рассказал о наиболее распространенных схемах обмана, используемых аферистами, и дал рекомендации, как уберечь себя и своих близких от подобных рисков.

Речь зашла также о вредных привычках, связанных с употреблением наркотических и алкогольных веществ, в том числе в молодежной среде. Обсуждались не только пагубные последствия для здоровья человека, но и правовые аспекты. Майор полиции Алексей Максимов акцентировал внимание на том, что знание закона — это первая линия защиты от разного рода негативных проявлений. Собравшиеся получили возможность задать выступающему интересующие вопросы и обсудить те или иные аспекты обсуждаемой тематики.

Капитан полиции Марина Смекалова продолжила общение с учащимися, рассказывая о перспективах работы в министерстве внутренних дел. Она представила различные направления службы, их особенности и требования к кандидатам. Юные великолучане узнали немало полезного о важности подготовки и профессионального развития в этой сфере.