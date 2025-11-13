Общество

Смена «Дружина Довмонта» пройдет в печорском центре «Истоки»

Первый совместный проект регионального отделения «Единой России», правительства Псковской области, Псковской митрополии и ПсковГУ — смена «Дружина Довмонта» в круглогодичном центре «Истоки». Его представили в рамках форума муниципальных депутатов, который проходит в Пскове 14 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проект представили председатель Общественного совета партийного проекта «Выбор сильных», мастер спорта по самбо, доктор педагогических наук и врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев и ответственный по вопросам физической культуры и спорта Псковской митрополии священник Дмитрий Головнев.

«Этот проект — это духовно-нравственное развитие гражданина России любого возраста через вовлечение в занятия единоборствами, воспитание здорового социально активного человека в рамках лагеря "Истоки". Псковский государственный университет проводит смену по формированию духовных ценностей и ориентации молодежи на дальнейший выбор профессии. Поступление детей в Псковский государственной университет», - рассказал Сергей Николаев.