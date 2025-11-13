Политика

Партийный форум «Единой России» в Пскове впервые прошел с участием представителей митрополии

В пятницу, 14 ноября, в Пскове состоялось большое партийное мероприятие «Единой России», включавшее в себя региональную конференцию и форум муниципальных депутатов. При всей традиционности и даже предсказуемости подобных встреч сегодня в «Простории» не обошлось без неожиданностей.

Во-первых, наряду с партийцами в зале присутствовали священнослужители.

Впервые (и на это особо обращали внимание единороссы) к их работе присоединились представители Псковской митрополии Русской православной церкви (РПЦ).

Протоиреем Андреем Вахрушевым был зачитан приветственный адрес от митрополита Матфея, а затем вместе обсуждали проекты по укреплению традиционных ценностей.

Во-вторых, особенностью форума стало то, что о главных направлениях работы докладывали не региональные лидеры, как это бывает обычно, а муниципальные депутаты, секретари местных отделений, руководители первичек.

Это такой нестандартный ход, демонстрирующий, что псковское отделение в партийном тренде – 2025-й в ЕР объявлен Годом муниципального депутата, а федеральное руководство ЕР не устает говорить о значимости первичного звена.

В-третьих, в ходе подведения итогов сентябрьских выборов единороссы, можно сказать, раскрыли большой секрет немаленькой кампании – избирательной.

Представили, по их определению, «интересный и успешный эксперимент» по внедрению искусственного интеллекта в работу местных отделений партии для повышения эффективности работы. Внедряли ИИ на отечественной платформе в выборных районах, чтобы повысить эффективность работы и результаты кандидатов.

Разумеется, можно по-разному оценивать вклад ИИ в итоги ЕДГ (или видеть в рекордных процентах совсем иные составляющие), но так или иначе результат выборов-2025 партийцев порадовал.

Как сообщил на форуме секретарь реготделения ЕР, депутат Госдумы Александр Козловский, Псковское отделение партии - первое по СЗФО, а также входит в топ-20 региональных отделений с самой высокой поддержкой среди населения.

В свою очередь председатель областного Собрания, представленный коллегами как «непререкаемый авторитет» Александр Котов отметил, что во всех представительных органах муниципальных округов партия «Единая Россия» получила устойчивое большинство, что позволяет принимать решения, исходя из партийной позиции. С учетом этого становится понятно, почему итоги выборов единороссы оценивали не иначе как «отличные».

Но, как известно, новая избирательная кампания начинается сразу после того, как закончилась предыдущая. Вот и псковские единороссы сегодня не раз говорили о приближающемся парламентском марафоне 2026 года - выборах депутатов Государственной Думы и Псковского областного собрания депутатов.

Для многих присутствовавших в зале – действующих региональных парламентариев и потенциальных кандидатов – эта тема имеет очень важное значение. Образно говоря, ноги-то еще в ноябре 2025-го, а головы уже в сентябре 2026 года. И подготовка к новым выборам началась.

В партии не сомневаются, что оппоненты будут нещадно критиковать ЕР и стремиться обесценить достижения единороссов, будут бить по кандидатам, но - «мы должны сохранить наши позиции», а значит «работа предстоит большая».

Поведут ее единороссы под началом несколько обновленных руководящих органов. Перед форумом, на конференции, прошла плановая ротация регионального политического совета (РПС) и его президиума. В состав партийного «ареопага» включили секретаря Великолукского отделения партии Константина Максимова и недавно избранного депутатом Псковской гордумы Антона Мороза (вместо ротированных двух Елен - экс-сенатора Бибиковой и депутата областного Собрания Даньшовой).

Что касается других направлений деятельности, то партия продолжает и реализацию уже существующих проектов и начинает новые.

На форуме были представлены некоторые из них - такие, как предстоящая в декабре смена в лагере «Истоки» для патриотического и духовного воспитания молодежи «Дружина Довмонта» (совместный проект партии, правительства региона, митрополии и Псковского госуниверситета), «Детский лагерь стартапов» и проект по реабилитации участников специальной военной операции «СВОй ритм» (поддержка участников СВО остается важнейшим направлением деятельности ЕР и, как отмечалось, группа ветеранов вошла в команду ЕР на выборах и по итогам стала муниципальными депутатами). Также на форуме было подписано несколько соглашений с вузами Псковской области и состоялся прием в партию новых членов. И вот тут тоже не обошлось без неожиданности: партийный билет вручили не кому-нибудь, а зампредседателя областного Собрания, депутату с большим опытом Игорю Дитриху.

Для многих стало новостью, что вице-спикер, неоднократно представлявший партию на выборах (в том числе на круглых столах и дебатах в эфире ПЛН FM) до сих пор не был членом организации, хотя и являлся ее сторонником. Объяснение принятого им решения новоиспеченный единоросс начал с фразы «Сейчас особенно важно для себя решить, в команде ты или нет», – и если с первой частью тут еще можно поспорить (почему - именно сейчас), то вот со второй не согласиться - невозможно: вопрос, в команде ты или нет, для единороссов перед выборами-2026 приобретает первостепенное значение – по крайней мере, для тех из них, кто собирается пролонгировать свои полномочия или же хочет впервые получить депутатский мандат.

Александр Савенко

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-служба Псковского регионального отделения «Единой России»