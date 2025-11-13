Политика

СОБЫТИЕ: Форум муниципальных депутатов партии «Единая Россия»

Форум муниципальных депутатов партии «Единая Россия» «Муниципальные депутаты – точка роста» прошел в Пскове 14 ноября.

Перед однопартийцами выступил секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский. В рамках форума также доклады зачитали муниципальные депутаты, рассказав о партийный проектах. Важным событием стало подписание соглашений о сотрудничестве между «Единой Россией», Псковским государственным университетом и Великолукской государственной сельскохозяйственной академией. Подробнее — в видео ПЛН-ТВ.