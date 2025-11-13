Политика

Александр Козловский: Работа партии «Единая Россия» сегодня многогранна

Работа партии «Единая Россия» сегодня многогранная, она ведется в различных направлениях, заявил депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский во время пресс-подхода на форуме муниципальных депутатов 14 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Традиционно мы проводим нашу осеннюю партийную конференцию, подводим итоги работы за год. У нас прошли достаточно большие выборы. Сегодня мы, конечно, приветствовали наших новых муниципальных депутатов. В это же время мы провели форум муниципальных депутатов. Мы говорили о том, что мы готовимся к выборам 2026 года. Это очень важный период - выборы депутатов областного Собрания, выборы депутатов Государственной Думы. Думаю, работа предстоит большая, но все готовы. Наша команда, в принципе, и не прекращала работать вместе с губернатором. Это, наверное, нас выгодно отличает от других партий. Поэтому подготовительные мероприятия уже начались. В следующем году мы будем готовиться к праймериз, к выдвижению кандидатов и, соответственно, уже непосредственно к самой выборной кампании», - сказал Александр Козловский.

Депутат отметил, что в ряды партии вошли и муниципальные депутаты, которые прошли специальную военную операцию. «Мы тоже будем опираться на их жизненный опыт в своей работе. Я думаю, этот опыт пригодится для всех», - уточнил Александр Козловский.

«Работа партии сегодня многогранная, в различных направлениях. Это, наверное, и правильно. Это требования сегодняшней современной обстановки», - заключил секретарь Псковского регионального отделения «Единой России».