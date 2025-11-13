В Госдуме обсуждают ограничение продажи безалкогольной продукции детям

В Госдуме обсуждают введение ограничений на продажу детям продукции, имитирующей алкоголь, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале.
«Обсуждаем возможное введение ограничения на продажу несовершеннолетним безалкогольной продукции, имитирующей алкоголь», — написал он.
Как отметил Володин, в последние годы наблюдается рост продаж таких напитков и покупают их не только взрослые люди. Так, около шести процентов детей покупают безалкогольное пиво и вино в возрасте десяти-тринадцати лет и порядка 21 процента — в шестнадцать-семнадцать лет.
По оценкам врачей, употребление такой продукции приводит к формированию пристрастия к специфическому вкусу алкоголя и нездорового интереса к нему, который может перерасти во вредную привычку, пишет РИА Новости.
Это плохо влияет на психику несовершеннолетних и несет опасность для их здоровья, резюмировал спикер Госдумы.