Стала известна причина появления трансформаторной будки возле Псковского кремля

Трансформаторная будка, недавно появившаяся возле стен Псковского кремля, необходима для модернизации сетей электроснабжения. Ее размещение согласовано с министерством культурного наследия Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве.
Уточняется, что трансформаторная подстанция принадлежит Псковскому филиалу публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад».
«Размещение трансформаторной подстанции - это необходимая мера для обеспечения функционирования и поддержания инфраструктуры объектов на территории ансамбля Кремля», - заключили в министерстве.