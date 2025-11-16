Общество

Стала известна причина появления трансформаторной будки возле Псковского кремля

Трансформаторная будка, недавно появившаяся возле стен Псковского кремля, необходима для модернизации сетей электроснабжения. Ее размещение согласовано с министерством культурного наследия Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве.

«Данный объект размещен в целях модернизации сетей электроснабжения объектов на территории объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль Кремля", VIII-XVII вв., включая особо ценный объект культурного наследия народов Российской Федерации "Троицкий кафедральный собор"», - рассказали в министерстве.

Уточняется, что трансформаторная подстанция принадлежит Псковскому филиалу публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад».

«Размещение трансформаторной подстанции - это необходимая мера для обеспечения функционирования и поддержания инфраструктуры объектов на территории ансамбля Кремля», - заключили в министерстве.