Гололедицу и до -4 градусов прогнозируют в Псковской области 20 ноября

Облачная с прояснениями погода и снег ожидаются на территории Псковской области 20 ноября, сообщили в региональном гидрометцентре.
Ночью в большинстве районов прогнозируются небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Днем без существенных осадков. На дорогах местами образуется гололедица.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -0 до -4 градусов, днем воздух прогреется от 0 до +3 градусов.
Атмосферное давление низкое.