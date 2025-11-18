Общество

Гололедицу и до -4 градусов прогнозируют в Псковской области 20 ноября

Облачная с прояснениями погода и снег ожидаются на территории Псковской области 20 ноября, сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью в большинстве районов прогнозируются небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Днем без существенных осадков. На дорогах местами образуется гололедица.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -0 до -4 градусов, днем воздух прогреется от 0 до +3 градусов.

Атмосферное давление низкое.