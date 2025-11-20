Общество

Игорь Дитрих: Большинство предложений при общественном обсуждении бюджета носят личный характер

Общественные обсуждения проекта бюджета Псковской области необходимы. При этом не так важно, проходят они очно или онлайн. Такое мнение вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих высказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Все варианты обсуждения конструктивны, в том числе и в онлайн-формате. Почему немножко отошли от таких общественных обсуждений, когда люди приходили? Александр Алексеевич (Котов — председатель Псковского областного Собрания депутатов — прим. ред.) уже сказал, что большинство предложений носят локальный, личный характер. Мы всегда придерживаемся такой тактики и на областном Собрании депутатов, что вопросы, вносимые в бюджет, в законопроекты, на парламентский час, должны носить системный, массовый характер. Маленькие вопросы тоже значимы, но их в большинстве случаев можно решить в индивидуальном порядке», - высказал свое мнение Игорь Дитрих.

Вице-спикер подчеркнул, что вопросы и предложения в главный документ Псковской области, которые выносятся на рассмотрение согласительной комиссии, должны иметь системный характер.

«Вопросы, выносимые и на согласительную комиссию, и на сессии областного Собрания, конечно, должны носить системный характер. Соответственно, по итогам предшествующих лет мы видим, что люди, которые готовы системно работать и выносить системные проблемы, без проблем работают и в онлайн-формате», - подытожил Игорь Дитрих.

Напомним, в рамках общественного обсуждения проекта бюджета Псковской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов поступило 32 вопроса.

Смотрите также В рамках общественного обсуждения бюджета Псковской области поступило 32 вопроса

Сегодня депутаты на сессии приняли проект бюджета в первом чтении и сформировали согласительную комиссию.