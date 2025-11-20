Игорь Дитрих: Большинство предложений при общественном обсуждении бюджета носят личный характер 

Общественные обсуждения проекта бюджета Псковской области необходимы. При этом не так важно, проходят они очно или онлайн. Такое мнение вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих высказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Вице-спикер подчеркнул, что вопросы и предложения в главный документ Псковской области, которые выносятся на рассмотрение согласительной комиссии, должны иметь системный характер.
«Вопросы, выносимые и на согласительную комиссию, и на сессии областного Собрания, конечно, должны носить системный характер. Соответственно, по итогам предшествующих лет мы видим, что люди, которые готовы системно работать и выносить системные проблемы, без проблем работают и в онлайн-формате», - подытожил Игорь Дитрих.
Напомним, в рамках общественного обсуждения проекта бюджета Псковской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов поступило 32 вопроса.
Сегодня депутаты на сессии приняли проект бюджета в первом чтении и сформировали согласительную комиссию.