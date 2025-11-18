Общество

В рамках общественного обсуждения бюджета Псковской области поступило 32 вопроса

В рамках общественного обсуждения проекта бюджета Псковской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов поступило 32 вопроса, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с заседания комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания, где 19 ноября рассмотрели проект бюджета перед завтрашней сессией.

Доходы запланированы в размере 68 млрд 243 млн 582 тыс. рублей, расходы — 70 млрд 956 млн 818 тыс. рублей, дефицит составит 2 млрд 713 млн 236 тыс. рублей. Общий объём доходов консолидированного бюджета определён в сумме 78 млрд 50 млн 700 тыс. рублей.

«Общий вопрос. Мы по-новому публично обсуждаем бюджет. Поступали ли в рамках обсуждения предложения?» - поинтересовался председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов.

«Всего поступило 32 вопроса, положительно рассмотрено около восьми вопросов. В основном это касается дорог, благоустройства», - ответила заместитель губернатора Псковской области Татьяна Баринова.

«Будет ли направлены ответы всем, кто обращался?» - продолжил Алексей Севастьянов.

«В письменном виде все ответы направлены», - ответила Татьяна Баринова.

«Как вы оцениваете такой формат обсуждения? Вспоминая прошлые годы, было цирковое представление от политических движений. Стало ли больше конструктива?» - спросил Алексей Севастьянов.

«Конечно, стало более конструктивно, - заявила Татьяна Баринова и привела пример. - Были обращения, что хотят подход к озеру. Стоимость - 10 млн рублей. Отвечаем, что проработаем вопрос и ответ направим. Это нормальный подход к работе с жителями области».

Проект закона поддержали. Три парламентария проголосовали «за», депутат от фракции КПРФ воздержался от голосования.

Напомним, общественное обсуждение регионального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов прошло в режиме онлайн с 5 до 13 ноября.