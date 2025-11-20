Общество

Почти треть российских руководителей составляют женщины - аналитики

Почти треть российских руководителей составляют женщины: чаще всего представительниц прекрасного пола можно встретить у руля компаний, занимающихся оптовой и розничной торговлей, подсчитали аналитики сервиса проверки и анализа контрагентов Rusprofile.

«Доля женщин-руководителей всего 31%, их 510 691 из 1 656 424 директоров действующих компаний. Наибольшее количество женщин на руководящем посту аналитики насчитали в компаниях, зарегистрированных в 2022 году, — 75 533 человек (31,6%). И с тех пор оно только снижается», — рассказали аналитики.

Авторы исследования также выяснили, кто управляет крупнейшим по выручке за 2024 год бизнесом в России. Десятку компаний, которыми руководят мужчины, возглавил «Газпром» — у руля энергетического гиганта стоит Алексей Миллер. Второе место по выручке занял «Лукойл». Компанию возглавляет Сергей Кочкуров, который 39 лет из своих 62 работает в нефтяной отрасли. Замыкает тройку лидеров «Татнефть» во главе с Наилем Магановым, пишет РИА Новости.

«Шесть из десяти представителей этого мини-рейтинга зарабатывают на добыче и продаже нефти и газа. Общая выручка топ-10 компаний под управлением мужчин превысила 19,2 триллиона рублей», — подсчитали аналитики.

Основной вид деятельности большинства компаний, которыми руководят женщины, — оптовая или розничная торговля. «Женский» бизнес, по оценке Rusprofile, в три раза менее доходный: выручка «золотой десятки» за прошлый год составила 6,2 триллиона рублей.