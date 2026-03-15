Меры поддержки для семей расширили в Псковской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Псковской области. Об ключевых изменениях Михаил Ведерников сообщил в своём Telegram-канале.

Компенсация стоимости обучения теперь распространяется не на одного, а на всех детей в многодетной семье возрастом до 23 лет. Обучение должно проходить очно в колледжах и вузах Псковской области. Компенсация выплачивается однократно на каждого ребёнка.

С 30 до 10 дней сокращены сроки предоставления следующих выплат:

- 600 тысяч рублей – единовременно при рождении третьего ребёнка в молодой семье;

- 100 тысяч рублей – беременной женщине, обучающейся в образовательной организации региона. Раньше выплату могли получить только студентки очной формы обучения, а теперь и обучающиеся заочно.

«Меры поддержки наших больших семей и молодых будущих мам мы последовательно совершенствуем, благодаря возможностям президентского нацпроекта «Семья» – и реализуем тем самым вектор и идеологию, заданные Народной программой «Единой России»», - отметил Михаил Ведерников.