Общество

10% псковичей не используют вторую половину отпуска — опрос

Согласно ТК РФ, работник должен ежегодно использовать 14 дней непрерывного отпуска. Как псковичи привыкли поступать со второй половиной? 10% не используют вторую половину отпуска — копят дни. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения, чей отпуск составляет стандартные 28 календарных дней.

34% обычно используют ее целиком, отдыхая, таким образом, 4 недели 1 раз в году либо 2 раза по 2 недели. 27% делят вторую половину отпуска ровно по неделям и берет их в разные периоды. 8% обычно выделяют целую неделю и несколько более мелких периодов. 5% дробят вторую половину отпуска на мелкие отрезки. 10% не используют вторую половину отпуска — копят дни.

Мужчины демонстрируют несколько большую склонность к использованию отпуска единым блоком. Горожанки же чаще более склонны к дроблению отпуска на несколько частей.

Больше всего же тех, кто предпочитает дробить отпуска, среди зарабатывающих от 150 тысяч рублей в месяц (48%).