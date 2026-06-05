«Раньше был нужен, а теперь?»: эксперт рассказал, почему после выхода на пенсию человек угасает

Человек десятилетиями был нужен, спешил, решал — а потом в одночасье проснулся в тишине, которую нечем заполнить. Почему этот рубеж для одних становится началом угасания, а для других — стартом новой дороги, и что на самом деле должны сделать родные, чтобы не навредить, ответил координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев.

Завершение трудового пути редко оказывается тем безоблачным отдыхом, который рисовался в мечтах посреди рабочей гонки. Вместе с пропуском на проходную человек нередко теряет гораздо больше — ощущение собственной значимости, привычный круг лиц и само представление о том, зачем просыпаться по утрам. Пустота, внезапно образовавшаяся на месте плотного графика, способна обернуться глубоким внутренним кризисом, который окружающие по ошибке принимают за обычную хандру или возрастное брюзжание.

«Это тяжело. Когда человек всю жизнь работал, спешил, решал задачи, а потом вышел на пенсию и буквально угасает на глазах. Больно смотреть. И самому человеку тяжело, просто он не всегда может сказать об этом словами. Пенсия — это не просто «перестал ходить на работу». Это потеря привычного уклада, социального статуса, круга общения. Человек как будто выпадает из жизни. Появляется много свободного времени, и непонятно, чем его заполнить», - пояснил Роман Крастелев.

Психологи называют это потерей смысла. Раньше ты был нужен. А теперь? Ощущение ненужности один из главных врагов в пожилом возрасте. Добавьте сюда ухудшение здоровья, страх одиночества. И получается та самая апатия, когда человеку ничего не хочется.

«Важно понимать. Это не «характер испортился», это не лень. Происходит смена «фокуса». Главное, не оставлять человека одного с этой бедой. Фразы «возьми себя в руки» только ухудшат ситуацию. Человек и так чувствует себя беспомощным. Признайте, что ему тяжело», — подчеркнул Роман Крастелев.

Помогите найти новое занятие. Не работу, а дело по душе. Хобби, которое раньше откладывалось. Садоводство, рисование, вязание, даже блог в интернете.

Верните социальные связи. Одиночество - страшная штука. Нужно помочь человеку снова начать общаться. Приведите его в клуб по интересам, на экскурсию или просто на прогулку в парк, где можно поболтать с такими же пенсионерами.

Дайте возможность быть полезным. Ощущение собственной нужности творит чудеса. Попросите совета, сделайте его наставником для молодых, доверьте важное дело по дому.

Помогите наладить режим. Когда не надо на работу, сбивается режим дня. А это дополнительный удар по привычной жизни и психике. Помогите близкому человеку планировать день, ставить маленькие, но конкретные задачи.

Обратитесь к специалисту, если нужно. Если апатия и упадок сил длятся неделями, если человек замкнулся и не выходит из дома, не бойтесь обратиться к психологу или психотерапевту, пишет RuNews24.ru.