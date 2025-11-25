Общество

Два сотрудника великолукского СИЗО-2 удостоены звания «Почетный донор России»

В южной столице региона состоялось вручение нагрудных знаков «Почетный донор России». Высокой награды за самоотверженность и активную гражданскую позицию удостоены сразу два представителя СИЗО-2: медицинская сестра филиала «Медицинская часть №17» МСЧ-78 ФСИН России Екатерина Дмитриева и начальник отдела режима и надзора Артем Семенов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-службе УФСИН России по Псковской области

«Я начала сдавать кровь, последовав примеру своих знакомых, а со временем только сильнее убедилась, насколько это важное и благородное дело», – поделилась Екатерина Дмитриева. Донорской деятельностью она занимается с 2016 года, 44 раза за это время сдав кровь и ее компоненты.

Донорский стаж Артема Семенова начался в 2009 году. Как отметил сам начальник отдела режима и надзора, основной мотивацией для него послужило чувство полезности, сострадания и желание помочь людям, а возможно и спасти чью-то жизнь. 40 раз он садился в донорское кресло и продолжит делать это и дальше.

Родные и близкие представителей СИЗО-2, удостоенных звания «Почетный донор России», поддерживают их в этом благородном деле и гордятся их бескорыстными поступками.