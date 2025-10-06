Общество

Сотрудники псковского УФСИН приняли участие в донорской акции

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции управления Федеральной службы исполнения наказания России по Псковской области организовали добровольную донорскую акцию, сдав безвозмездно кровь для нуждающихся пациентов медицинских учреждений региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УФСИН.

Фото здесь и далее: Пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В мероприятии, прошедшем на базе областной станции переливания крови, участвовали как опытные доноры, неоднократно доказывавшие свою гражданскую позицию, так и те, кто впервые решился на этот важный шаг.

Медицинские работники провели необходимый инструктаж для новичков, выполнили все положенные процедуры по забору крови и поблагодарили сотрудников УФСИН за высокий уровень организации и ответственное отношение к донорству.

«Участие в донорских акциях – это неотъемлемая часть нашей социальной ответственности. Мы, сотрудники УИИ, ежедневно работаем с людьми, и понимание того, что твоя кровь может спасти чью-то жизнь, мотивирует и придает работе особый смысл. Отрадно, что к нам присоединяются новые коллеги, готовые внести свой вклад в это благородное дело», - отметила Жанна Александрова, являющаяся обладателем нагрудного знака «Почетный донор России».