Александр Козловский: Если вы считаете, что на строительство школ стоит очередь из подрядчиков, то вы глубоко ошибаетесь

Недостатки законодательства в сфере госзакупок, в частности неисполнение подрядчиками обязательств, прокомментировал депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире программы «Собственной персоной» на ПЛН FM (102,6 FM).
Отвечая на вопрос ведущего о совместной работе Государственной Думы и правительства Псковской области, Александр Козловский привел пример того, как ведется работа в плане переноса сроков сдачи новых школ, либо капремонта в уже имеющихся.
По его мнению, при остановке работ самим подрядчиком, остается непонятной роль правительства в этом вопросе.
Напомним, ранее в короткие сроки ушли в отставку министр образования Андрей Ермаков и его заместитель Гор Брутян. Отмечается, что за время их работы зачастую проваливались сроки капремонтов и постройки образовательных учреждений.
Высказывая свое мнение о причинах проблемы, Александр Козловский отметил, что многие ответственные лица являются заложниками сложившейся ситуации.
«Если вы думаете, что за забором какой-нибудь школы, где должно происходить строительство, стоит очередь из подрядчиков, то вы глубоко ошибаетесь. Зачастую подрядчики, которых выбирают и назначают, заявляются в единственном числе», - заключил Александр Козловский.