Общество

Александр Козловский: Если вы считаете, что на строительство школ стоит очередь из подрядчиков, то вы глубоко ошибаетесь

Недостатки законодательства в сфере госзакупок, в частности неисполнение подрядчиками обязательств, прокомментировал депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире программы «Собственной персоной» на ПЛН FM (102,6 FM).

Отвечая на вопрос ведущего о совместной работе Государственной Думы и правительства Псковской области, Александр Козловский привел пример того, как ведется работа в плане переноса сроков сдачи новых школ, либо капремонта в уже имеющихся.

«Один из примеров. У нас есть общая программа по ремонту школ, и там не всегда складывается радужная обстановка из-за подрядчиков. Ряд школ вовремя не сдается. Мы проводим совместную работу, работаем непосредственно с фракцией «Единая Россия» в Государственной Думе, готовим справочную информацию, отстаиваем возможность передвижения сроков сдачи этих объектов, потому что там обстоятельства, не зависящие от работы правительства», - сказал Александр Козловский.

По его мнению, при остановке работ самим подрядчиком, остается непонятной роль правительства в этом вопросе.

«Если, например, подрядчик останавливает работу, руководителя подрядной организации арестовывают вообще в другом регионе, то роль правительства Псковской области вообще непонятна. И, к сожалению, на то, чтобы расторгнуть договора, а потом заключить заново, требуется определенное время, несколько месяцев, может быть, даже до полугода. И мы выступаем вместе за то, чтобы нам дали возможность эти объекты перенести на следующий год, продлили финансирование», - добавил парламентарий.

Напомним, ранее в короткие сроки ушли в отставку министр образования Андрей Ермаков и его заместитель Гор Брутян. Отмечается, что за время их работы зачастую проваливались сроки капремонтов и постройки образовательных учреждений.

Смотрите также Министерство образования Псковской области расторгло контракт с первым заместителем Гором Брутяном

Смотрите также Андрей Ермаков оставил пост министра образования Псковской области

Высказывая свое мнение о причинах проблемы, Александр Козловский отметил, что многие ответственные лица являются заложниками сложившейся ситуации.

«Если вы думаете, что за забором какой-нибудь школы, где должно происходить строительство, стоит очередь из подрядчиков, то вы глубоко ошибаетесь. Зачастую подрядчики, которых выбирают и назначают, заявляются в единственном числе», - заключил Александр Козловский.