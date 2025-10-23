Общество

Министерство образования Псковской области расторгло контракт с первым заместителем Гором Брутяном

Министерство образования Псковской области расторгло служебный контракт с первым заместителем министра Гором Брутяном, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Контракт был расторгнут с 9 сентября по инициативе работника в соответствии со статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации.

«В настоящее время должность первого заместителя министра образования Псковской области, в соответствии со штатным расписанием, является вакантной», - уточнили в министерстве.

Напомним, Гор Брутян стал первым заместителем председателя комитета по образованию Псковской области в 2022 году.

Гор Брутян из Москвы, ранее работал в отделе финансового контроля этого же ведомства.