Общество

Законодательное решение проблемы одноименных населенных пунктов предложил Алексей Севастьянов

В Псковское областное Собрание депутатов внесен в порядке законодательной инициативы проект закона «Об административно-территориальном устройстве Псковской области». Инициатором выступил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов. Разработка документа обусловлена обращениями органов местного самоуправления и депутатов муниципальных образований, столкнувшихся с практическими трудностями в повседневной работе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Собрания.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

По данным Росстата, на территории Псковской области насчитывается 860 населенных пунктов, имеющих одинаковые наименования. Это создает сложности при работе с информационными системами, где требуется однозначная идентификация адреса. Для обеспечения корректного функционирования цифровых сервисов необходимо устранить неоднозначность в названиях населенных пунктов.

Алексей Севастьянов отметил, что около 70 из таких населенных пунктов в настоящее время не имеют зарегистрированных жителей и объектов недвижимости — фактически они существуют только в административных реестрах.

«В подобных случаях речь может идти не о переименовании, а об упразднении таких пунктов. Вместе с тем важно подчеркнуть: если в заброшенном населённом пункте расположено кладбище или иной объект историко-культурного значения, упразднение невозможно. В таких ситуациях предусмотрены альтернативные решения — например, присвоение уникального наименования или преобразование статуса», — пояснил депутат.

Разработанный законопроект призван упорядочить процедуры образования, преобразования и упразднения населенных пунктов, изменения их статуса (категории) и границ, а также присвоения наименований и переименования. Все изменения будут проводиться с учетом мнения местных жителей.

Кроме того, проект закона четко разграничивает полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в сфере административно-территориального устройства, что должно способствовать прозрачности принимаемых решений.

Сроки рассмотрения законопроекта определит Совет Собрания.