Антон Минаков предложил гарантировать равные транспортные условия для горожан и сельчан

Депутат Псковского областного Собрания от ЛДПР Антон Минаков внес на рассмотрение проект закона «О гарантированной транспортной доступности и социально значимых маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом». Об этом депутат сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Антон Минаков / Telegram

Основная цель законопроекта — ликвидировать возникшую разницу в доступе к транспортным услугам между жителями городов и сел, гарантируя всем гражданам одинаковые условия для перемещения ко всем необходимым учреждениям независимо от места жительства.