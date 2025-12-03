Общество

Сотня украшений, более тридцати мастеров и одна Ёлка: в Пскове представили уникальный новогодний проект

В Пскове стартовал проект, который превратил праздничную ёлку в произведение искусства и символ культурного наследия региона. В ресторане «Гельдт», расположенном в историческом сердце города, установили особенную новогоднюю ель, украшенную коллекцией из ста авторских игрушек, созданных местными ремесленниками, сообщили Псковской Ленте Новостей в ресторане.

Фото здесь и далее: «Гельдт»

Убранство дерева — результат труда более тридцати псковских мастеров, вдохновленных местными традициями. Основными темами оформления стали «Русский новый год» и символ наступающего 2026 года — «Красная огненная лошадь». На ветвях красуются керамические и стеклянные лошадки, резные деревянные фигурки, валяные из шерсти, вязаные украшения, а также изделия в технике папье-маше.

Такое разнообразие материалов и способов исполнения делает убранство ели не просто праздничным декором, а настоящей галереей псковского ремесленного искусства. Вместе игрушки создают атмосферу зимней сказки, наполненной теплом, символами и характером родного края.

По словам директора ООО «Покровский» Ирины Кухи, особая концепция оформления была продиктована историей самого места: «Каждая деталь несёт в себе часть культурного наследия, которое мы стремимся бережно сохранять и поддерживать. Ресторан "Гельдт" расположен в историческом здании конца XIX века, и подобное оформление гармонично дополняет атмосферу нашего пространства, подчёркивая ценность местных традиций и связь с историей места».

Создатели проекта подчеркивают, что инициатива направлена на поддержку локальных мастеров и популяризацию ремесленного искусства Псковской области. Благодаря их работе праздничное дерево стало не только украшением ресторана, но и ярким символом живой культурной преемственности.