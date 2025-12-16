Общество

«Добродомик» планируют открыть в нескольких городах Псковской области

О перспективах работы благотворительного фонда «Добродомик» в Псковской области рассказал депутат Псковской городской Думы по округу №3, член Попечительского совета благотворительного фонда Антон Мороз в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка».

«У нас выстроены очень конструктивные отношения с городом и с областью. Поэтому, когда возникла идея появления «Добродомика» здесь, в Пскове, мы встретились с Борисом Андреевичем (Елкиным, главой Пскова - ред.) и Михаилом Юрьевичем (Ведерниковым, губернатором Псковской области - ред.), пообщались на тему возможности развития этого благотворительного направления на территории Псковской области. Я почти сразу получил согласие», — пояснил Антон Мороз.

По словам депутата, для размещения фонда определили бывшую базу социальной аптеки:

«Это идеальное помещение для развития «Добродомика». Мы с Александрой (Синяк, основателем и руководителем благотворительного фонда - ред.) благодарим город и область за такую возможность. Хотя это большая заслуга руководства региона и города, я считаю, что это абсолютно нормальная работа для правильного чиновника. Если есть возможность предоставлять такие помещения под добрые дела для людей, которым мы обязаны своей жизнью, своими знаниями и возможностями, это очень здорово».

Сейчас Псков является «первой ласточкой» для расположения благотворительного фонда. Однако, по прогнозам Антона Мороза, в будущем предполагается распространение «Добродомика» и на другие города области.

«Я думаю, что и Великие Луки, и другие более удаленные города, более удаленные и менее охваченные этими процессами, тоже смогут административно поучаствовать в этой истории. Тем более, если у администрации есть свободные помещения, и она в состоянии предоставить их под что-то лучшее, чем под какую-то коммерцию. Я понимаю, что коммерция тоже важна, и это заработок для города, но под такие дела предоставлять помещения просто необходимо», — подчеркнул гость студии.

Напомним, «Добродомик» — сеть благотворительных кафе, где пожилые люди, ветераны и блокадники ежедневно получают бесплатное питание и общение. В Пскове открыть «Добродомик» рассчитывают в первом квартале 2026 года.