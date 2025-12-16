Общество

В Пскове открыли мемориальную доску в честь железнодорожника и воина Михаила Леднева

Торжественная церемония открытия мемориальной доски в память о Михаиле Ледневе — железнодорожнике и военнослужащем, погибшем при исполнении боевых задач, состоялась сегодня, 17 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Памятный знак появился на фасаде Псковской дистанции электроснабжения по адресу: улица Рельсовая, дом 2.

Михаил Леднев родился 20 октября 1987 года в городе Капустин Яр Астраханской области в семье офицера-ракетчика. После переезда в Псковскую область он окончил школу в военном городке Остров-3, получил профессию электромонтера в Гомеле и несколько лет работал на литейном заводе «Центролит».

В 2018 году, следуя семейной традиции, он вернулся в Псков и устроился электромонтером в Псковскую дистанцию электроснабжения. Его дед и бабушка отдали железной дороге более 50 лет, а дядя был военным железнодорожником. Михаил Леднев, по словам коллег, был добросовестным и отзывчивым работником.

В 2022 году, когда прошла первая волна мобилизации, он ждал вторую волну. Стал к ней готовится, изучать оказание первой медицинской помощи, приобретать необходимые вещи и снаряжения.

Несмотря на имевшуюся бронь от работы, в декабре 2023 года Михаил Леднев подписал контракт для участия в специальной военной операции. Он служил рядовым штурмового взвода 234-го полка 76-й дивизии, выполнял задачи на Запорожском и Херсонском направлениях, входил в группу эвакуации и спасал раненых. За отвагу был награжден медалью.

31 декабря 2024 года при освобождении Суджанского района Курской области Михаил Леднев получил смертельное ранение во время обстрела беспилотниками. За мужество и героизм он был посмертно награжден орденом Мужества, а также знаком «Почетный железнодорожник».

«Он был младшим братом, очень ласковым ребенком. Когда началась СВО, я понимала, что Мишка подпишет контракт. Он изучал медицину, был подписан на военных блогеров, изучал военную тематику. И в середине декабря он ко мне пришел и сказал, что подписал контракт, и это его осознанное решение. Он шел туда целенаправленно. Когда он приехал в отпуск, он весь светился. Он себя там нашел. Он спасал раненых, был на херсонских направлениях. Я не знаю, каково людям, которые там находится. И к концу отпуска я заметила, что он хочет туда. Он говорил, что именно там люди показывают свою сущность. Когда мы последний раз списывались, он очень хотел созвониться, но все никак не получалось. И в январе сообщили, что он погиб», - рассказала родственница Марина Пикалева.

На открытии мемориальной доски присутствовали родные и близкие героя, а также его коллеги, которые почтили его память добрыми словами.

В знак вечной памяти объявили минуту молчания, а также возложили цветы.

«Теперь каждый, кто будет входить в эти ворота, будет поднимать глаза и видеть его имя. Для новых работников это будет примером служения и профессии, и отчеству. А для нас, его коллег, напоминанием о том, что необходимо хранить ценности, за которые он воевал», - сказал коллега Михаила.

Памятный знак стал символом уважения и вечной благодарности герою, отдавшему жизнь за Родину.