В Пскове открыли мемориальную доску в честь железнодорожника и воина Михаила Леднева

Торжественная церемония открытия мемориальной доски в память о Михаиле Ледневе — железнодорожнике и военнослужащем, погибшем при исполнении боевых задач, состоялась сегодня, 17 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Памятный знак появился на фасаде Псковской дистанции электроснабжения по адресу: улица Рельсовая, дом 2.
Михаил Леднев родился 20 октября 1987 года в городе Капустин Яр Астраханской области в семье офицера-ракетчика. После переезда в Псковскую область он окончил школу в военном городке Остров-3, получил профессию электромонтера в Гомеле и несколько лет работал на литейном заводе «Центролит».
В 2018 году, следуя семейной традиции, он вернулся в Псков и устроился электромонтером в Псковскую дистанцию электроснабжения. Его дед и бабушка отдали железной дороге более 50 лет, а дядя был военным железнодорожником. Михаил Леднев, по словам коллег, был добросовестным и отзывчивым работником.
В 2022 году, когда прошла первая волна мобилизации, он ждал вторую волну. Стал к ней готовится, изучать оказание первой медицинской помощи, приобретать необходимые вещи и снаряжения.
Несмотря на имевшуюся бронь от работы, в декабре 2023 года Михаил Леднев подписал контракт для участия в специальной военной операции. Он служил рядовым штурмового взвода 234-го полка 76-й дивизии, выполнял задачи на Запорожском и Херсонском направлениях, входил в группу эвакуации и спасал раненых. За отвагу был награжден медалью.
31 декабря 2024 года при освобождении Суджанского района Курской области Михаил Леднев получил смертельное ранение во время обстрела беспилотниками. За мужество и героизм он был посмертно награжден орденом Мужества, а также знаком «Почетный железнодорожник».
На открытии мемориальной доски присутствовали родные и близкие героя, а также его коллеги, которые почтили его память добрыми словами.
В знак вечной памяти объявили минуту молчания, а также возложили цветы.
Памятный знак стал символом уважения и вечной благодарности герою, отдавшему жизнь за Родину.