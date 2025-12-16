Общество

Парк у реки Милевка в Пскове могут переименовать в честь спасателей

Предложение назвать сквер у реки Милевка «парком Спасателей» находится на стадии проработки в администрации города Пскова и Псковской городской Думе​. ​Начальник Главного управления МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин рассказал об этой инициативе в эфире программы «Обратный отсчет» на ПЛН FM.

​Идея присвоить объекту название, связанное с пожарно-спасательной тематикой, возникла в преддверии 35-летия МЧС России и с учётом более чем трёхвековой истории пожарной охраны. ​Сергей Лаврухин отметил, что существуют топонимические названия, посвящённые пожарно-спасательной тематике, например, парк Героев пожарных в Петербурге или сквер спасателей в других городах.

​Ранее жители Пскова голосовали за варианты благоустройства парка у реки Милевка в 2021 году. ​Им предлагали выбрать между концепциями «Место для тебя» и «Парк сенсорного восприятия». ​Победил второй вариант.

Новый благоустроенный парк на берегу реки Милевка появился в Пскове в 2023 году. ​Он расположен между улицами Крупской и Инженерной. ​

Сейчас этот объект упоминается как «Милевка» или «парк у реки Милевка».

​Сергей Лаврухин подчеркнул, что название «сквер у реки Милевка уже существует, и он находится на Инженерной улице, недалеко от двух исторических пожарно-спасательных частей. ​Там же на фасаде дома расположен исторический мурал. ​Поэтому предложение состоит в том, чтобы сохранить историческое название «парк у реки Милевка», но добавить к нему «парк Спасателей» или «сквер Спасателей». ​

«Мы долго думали и сформулировали предложение оставить то историческое название, которое уже существует. Оно, по-моему, такое: «парк у реки Милевка». Мы предлагаем по-псковски назвать его «парк Спасателей у реки Милевка» или «сквер Спасателей у реки Милевка». Это уже решит топонимическая комиссия Пскова», - рассказал начальник Главного управления МЧС России по Псковской области.

Помимо окончательного решения по этому вопросу топонимической комиссии Пскова, проект также должен получить одобрение губернатора Михаила Ведерникова. ​

«Я обращаюсь к нашим зрителям, а прежде всего — к населению, с просьбой о поддержке. Пожарно-спасательная служба, ещё раз повторю, долгое время служит, и уже имеются топонимические названия. Например, есть сквер Пограничников, сквер Трёхсотлетия и парк Трёхсотлетия прокуратуры», - надеется на поддержку населения в этом вопросе Сергей Лаврухин.

Также гость студии рассказал о планах установить арт-объект «Барсик-пожарный» в областном центре.

Полную версию программы с начальником Главного управления МЧС России по Псковской области слушайте в эфире ПЛН FM.(102.6) 26 декабря, в преддверии Дня спасателя.