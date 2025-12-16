Общество

Барсик-пожарный появится в Пскове

О планах установить арт-объект «Барсик-пожарный» в областном центре рассказал​ начальник Главного управления МЧС России по Псковской области ​​Сергей Лаврухин в эфире программы «Обратный отсчет» на ПЛН FM.

Гость студии подчеркнул, что этот проект находится на стадии проработки в администрации Пскова и Псковской городской Думе.

Сергей Лаврухин рассказал, что арт-объект намереваются разместить на фасаде исторического депо на улице Максима Горького. Также он сообщил, что это здание является первой пожарно-спасательной частью, отдельным постом и самым историческим действующим зданием пожарного депо на территории города Пскова.

Начальник Главного управления МЧС России по Псковской области отметил, что с учетом предстоящего 35-летия МЧС России, а также долгой истории пожарной охраны, которая насчитывает более трех веков, разработан макет нового арт-объекта. «Мы задумали установить барсика — пожарного-интеллигента, который будет рассказывать о том, как служат в пожарной охране», — уточнил спикер.

По словам Сергея Лаврухина, этот арт-объект должен гармонично вписаться в архитектуру города.

Полную версию программы с начальником Главного управления МЧС России по Псковской области слушайте в эфире ПЛН FM.(102.6) 26 декабря, в преддверии Дня спасателя.

Декоративные скульптурные композиции «Барсик – символ города Пскова» начали появляться на улицах областного центра в декабре 2023 года. С тех пор в областной столице поставили несколько фигурок, посвященных конкретным профессиям.