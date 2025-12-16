Общество

В правительстве Псковской области дали старт акции «Елка желаний-2025»

Благотворительная акция «Ёлка желаний-2025» стартовала в Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Пожелания юных псковичей размещены на сайте «Елки желаний». Здесь есть шары разного цвета, в зависимости от сложности задания. Все мечты должны быть исполнены до 28 февраля 2026 года.

В акции приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, первый заместитель губернатора Вера Емельянова, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, депутаты областного Собрания Юрий Сорокин, Алексей Севастьянов, Игорь Дитрих, Андрей Козлов, Андрей Михайлов, сенатор Совета Федерации от Псковской области Алексей Наумец, глава города Пскова Борис Елкин, главы муниципальных округов, министры правительства Псковской области.

Напомним, традиционная всероссийская благотворительная акция «Ёлка желаний» проводится в преддверии Нового года. Её цель - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Акция реализуется с 2018 года на всей территории Российской Федерации и объединяет тысячи неравнодушных граждан, готовых творить добрые дела.

«Я очень рад, что таких добрых волшебников-взрослых с каждым годом становится все больше и больше, и все больше внимания уделяется таким детям, и все их мечты осуществляются», - сказал Михаил Ведерников.