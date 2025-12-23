Общество

Первое богослужение после ремонта провели в храме при псковском СИЗО-1

После ремонта в храме святой Анастасии Узорешительницы при СИЗО-1 города Пскова состоялось первое богослужение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

В храме святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, расположенном на территории СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области, состоялось первое богослужение после завершения косметического ремонта. Службу провел помощник начальника регионального УФСИН по организации работы с верующими, иерей Михаил Федоров.

В обновленном храме молились осужденные, отбывающие наказание в отряде по хозяйственному обслуживанию учреждения. Особое внимание во время службы было уделено молитве о здравии всех подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в настоящее время в учреждениях УИС области.

«Для человека, оказавшегося в местах заключения, возможность молиться в уютном храме – это важный элемент духовной поддержки, знак того, что общество дает ему шанс на исправление, - отметил отец Михаил. – Мы рады, что после ремонта храм вновь открыл свои двери для всех, кто стремится к вере и утешению».