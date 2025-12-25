Общество

Самозанятые в России смогут оформлять больничные с 1 января 2026 года

0

 В России с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года пройдет эксперимент, в рамках которого самозанятые смогут оформлять больничные листы, сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

«В России с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года пройдет эксперимент по добровольному участию самозанятых в системе обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности. В рамках эксперимента они смогут оформлять больничные листы», — сказала Юлия Дрожжина.

По ее словам, участие в эксперименте является добровольным: самозанятый до 30 сентября 2027 года включительно сможет подать заявление в территориальный орган страховщика и самостоятельно выбрать страховую сумму — 35 или 50 тысяч рублей, от которой будет зависеть размер ежемесячного взноса. Парламентарий добавила, что право на пособие по временной нетрудоспособности возникнет после шести месяцев непрерывной уплаты взносов, а изменить решение можно будет раз в год.

«Социальные гарантии расширяются, потому что есть потребность. Сегодня почти половина из числа самозанятых не имеет другого места работы и, соответственно, не застрахована на случай болезни. Новый механизм позволяет таким гражданам самостоятельно обеспечить себе защиту на период временной нетрудоспособности», — отметила она.

Юлия Дрожжина уточнила, что правительство РФ по результатам эксперимента представит доклад с оценкой эффективности такой меры, пишет РИА Новости.

Напомним, Россияне стали чаще оформлять больничные — за девять месяцев 2025-го число таких выплат выросло на 11%, до 26 млн рублей.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2025

Рейтинг@Mail.ru