Участник региональной кадровой программы «Герои земли Псковской», подполковник Михаил Каратыш станет помощником губернатора Псковской области и будет заниматься вопросами внутренней политики. Такое предложение глава региона Михаил Ведерников озвучил участнику кадровой программы на встрече в ходе обсуждения возможных профессиональных перспектив, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Знаю, что целый ряд направлений работы правительства Псковской области вы посмотрели, попробовали на практике, но наибольший интерес, как я понимаю, вызвала внутренняя политика. Следующий год президентом объявлен Годом единства народов России. Тема межнациональных отношений тоже лежит в плоскости внутриполитического блока. Там, действительно, достаточно обширный, но интересный набор задач. Это касается обеспечения общественной стабильности, межнациональных отношений и целого ряда других направлений», — отметил Михаил Ведерников и предложил начать работу в сфере внутренней политики в статусе помощника губернатора.

Михаил Каратыш поблагодарил главу региона за доверие. «В своей работе я хочу достичь качественного результата для нашего региона. Приложу все усилия, чтобы увидеть положительный итог», — заверил участник кадровой программы.

Михаил Ведерников подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить работе с участниками, ветеранами специальной военной операции и их близкими. «Вы много будете ездить по округам — нужно встречаться с уполномоченными при губернаторе, с социальными координаторами, моими общественными помощниками на местах, представителями регионального филиала фонда "Защитники Отечества“. Это будет еще один формат нашего взаимодействия, чтобы держать руку на пульсе. В случае необходимости мы на региональном уровне оперативно принимаем решения, чтобы никто ни в чем не нуждался, все были охвачены заботой и вниманием», — акцентировал губернатор.

Участник региональной кадровой программы в свою очередь поделился с губернатором опытом работы со специалистами Псковского филиала фонда «Защитники Отечества», отметив их особый подход к героям СВО, членам их семей. «Это отзывчивые, порядочные люди, которые работают 24 на 7, несмотря ни на что, даже семейные сложности — ставят в приоритет задачи, которые вы на них возложили», — сказал Михаил Каратыш.

«В этом направлении по-другому нельзя, надо все пропускать через себя», — подытожил Михаил Ведерников и пожелал участнику программы успехов на новом ответственном направлении работы.

Службе в армии выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного училища Михаил Каратыш посвятил более 20 лет, дослужился до звания подполковника, вышел на пенсию. В 2022 году вновь встал на защиту интересов Отечества. В 2024 году получил ранение. Во время службы в армии подполковник Михаил Каратыш занимал должности от командира взвода до командира мотострелкового батальона тактической группы.

Программа «Герои земли Псковской» реализуется по поручению президента Владимира Путина. Общественный совет региональной программы возглавляет губернатор Михаил Ведерников.