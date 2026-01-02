Снимал Высоцкого, Брик и Эйфмана: в Петербурге умер фотограф Валерий Плотников

Фотограф Валерий Плотников, снимавший Владимира Высоцкого и других знаменитостей, умер в Санкт-Петербурге на 83-м году жизни. Он входил в состав жюри фестиваля «Западные ворота» в Пскове. Об этом сообщил источник в окружении Плотникова.

Фото: Фотогалерея Валерия Плотникова / Telegram

«Валерий Федорович скончался сегодня», - сказал собеседник агентства.

Плотников родился в Барнауле, но жил и работал в городе на Неве. Он был известен под псевдонимом Валерий Петербургский. Был почетным членом Российской академии художеств.

По информации, размещенной на сайте Академии художеств, Плотников после окончания ВГИКа занимался профессиональной фотографией, специализируясь на портретной съемке. Среди его основных работ - серии фотографий Владимира Высоцкого, Лили Брик и Сергея Параджанова, Аллы Пугачевой, Юрия Богатырева, Анастасии Вертинской, Бориса Эйфмана и многих других.

Первая персональная выставка Плотникова состоялась в ленинградском Доме кино в 1976 году, затем показы его работ проходили в России и за рубежом. Среди них - «Фотограф Валерий Плотников… Портрет уходящей эпохи…» в 2003 году в Государственном музее А. С. Пушкина, авторская выставка «Четверть века без Высоцкого» в 2005 году в объединении «Фотоцентр» Союза журналистов в Москве, выставки, посвященные Высоцкому, в Праге и Омске, портретные выставки в Санкт-Петербурге.

Первый альбом фоторабот Плотникова «Чистосердечная фотография. Моментальная и навек» был издан в 1999 году, его продолжение - «Портрет уходящей эпохи» - в 2003 году, последняя часть трилогии - фотоальбом «Высоцкий. Таганка» был издан в 2004 году, пишет ТАСС.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнование близким Плотникова. «Творчество Валерия Плотникова - эпоха в отечественном фотоискусстве. Его имя стало легендарным. Исключительно талантливый, непревзойденный мастер портрета, он запечатлел в своих творениях многих великих деятелей российской культуры последних десятилетий и нашего времени. Жизненный путь Валерия Плотникова неразрывно связан с Санкт-Петербургом. Его псевдоним - Валерий Петербургский - свидетельство любви к родному городу. Творческое наследие Валерия Плотникова останется частью нашей истории», - отметил Беглов.