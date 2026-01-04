В Невельском округе восстановили электроснабжение 300 абонентов

По итогу сегодняшнего дня более 300 абонентов в Невельском округе подключены к электроэнергии. Об этом сообщил глава муниципального образования Олег Майоров.

«Завтра, как и планировалось, работы по восстановлению энергоснабжения будут проводится в усиленном режиме», - написал руководитель на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщалось ранее, на территории Невельского муниципального округа обстановка по обеспечению электроэнергией продолжает оставаться напряженной. Из-за неблагоприятных погодных условий 32 населенных пункта оставались без электроснабжения. «Завтра в наш район в качестве усиления прибудут спецтехника и дополнительные бригады специалистов из соседних районов. Для оперативного реагирования и взаимодействия к работе подключены начальники территориальных отделов и сотрудники администрации», - рассказал Олег Майоров.