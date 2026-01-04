Происшествия

Для восстановления электроснабжения в Невельский округ прибудут энергетики из других муниципалитетов

На территории Невельского муниципального округа обстановка по обеспечению электроэнергией продолжает оставаться напряженной. 32 населенных пункта остаются без электроснабжения. Об этом сообщил глава муниципального образования Олег Майоров.

По его словам, энергетики «работают с большой интенсивностью нагрузки».

«Завтра в наш район в качестве усиления прибудут спецтехника и дополнительные бригады специалистов из соседних районов. Для оперативного реагирования и взаимодействия к работе подключены начальники территориальных отделов и сотрудники администрации», - написал глава округа в своем Telegram-канале.

Информацию об отключениях электроэнергии следует направлять на «Горячую линию» Россетей: 8-800-220-0-220, а также в ЕДДС-112 по телефону: 8(81151)2-14-82.

