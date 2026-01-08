Рождественский праздник для детей сотрудников УФСИН провели в Пскове

В псковском храме святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана с Примостья прошла «Рождественская сказка» для детей сотрудников УФСИН и других прихожан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

По многолетней традиции настоятель храма и помощник начальника регионального УФСИН по организации работы с верующими иерей Михаил Федоров пригласил гостей разделить радость Рождества Христова. Главным событием стал вертепный спектакль, который с душевной теплотой и искренностью представили ученики воскресной школы. Рождественские ясли и детские голоса перенесли зрителей в Вифлеемскую ночь, напомнив всем о великом чуде рождения.

Позднее в зале появились долгожданные Дед Мороз и Снегурочка. Под их руководство детвора с азартом включилась в игры, разгадывала хитрые загадки и водила хороводы. А кульминацией праздника стал восторженно встреченный гость – всеми любимый Чебурашка. Его приход вызвал бурю эмоций и у детей, и у взрослых.

Завершилось мероприятие фотографированием со сказочными персонажами и вручением сладких подарков от Деда Мороза.

«Наша цель – создать для ребят атмосферу настоящего семейного чуда, где духовная глубина Рождества гармонично сочетается с детской радостью и смехом, - отметил отец Михаил. – Когда видишь, как после вертепного спектакля дети с одинаковым восторгом танцуют с Чебурашкой, понимаешь, что праздник удался. Он объединил поколения, сказку и традицию, оставив в сердцах только светлые и теплые воспоминания».