Общество

Как уберечь себя от переохлаждения и обморожения, объяснили псковичам

0

Заснеженные улицы Пскова манят на долгие прогулки, однако зимняя красота таит в себе риски. Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает жителям о правилах профилактики переохлаждения и обморожений, которые могут развиться даже при непродолжительном пребывании на холоде.

Наиболее уязвимы перед холодом люди в состоянии алкогольного опьянения, пожилые, любители экстремального отдыха и военнослужащие. Риск травм возрастает при истощении, обезвоживании, проблемах с сердечно-сосудистой системой и контакте кожи с влагой или металлом на морозе.

Как одеваться правильно?

Специалисты называют многослойность одежды лучшим способом защиты. Каждый человек, будь то спортсмен или просто любитель, планирующий длительную прогулку, будет по-разному реагировать на холод. Это зависит от организма, конституции тела и основных медицинских факторов риска. Одежда в несколько слоев, позволяет регулировать их количество и при необходимости снять или надеть дополнительный.

Собираясь на прогулку лучше подобрать одежду следующим образом: 

  • Базовый слой должен отводить влагу от тела. Подойдут ткани из полиэстера. Хлопок не рекомендуется — он впитывает пот и охлаждает кожу, что только поспособствует переохлаждению;
  • Средний слой отвечает за тепло. Идеальны флис или шерсть;
  • Верхний слой должен защищать от ветра и осадков, оставаясь «дышащим». 

Важно закрывать открытые части тела — шарф перчатки или варежки, защитят кожные покровы от холода. При планировании длительной прогулки лучше иметь с собой пару чистых носков и запасные рукавицы.

Питание и питьевой режим

Сбалансированное питание и достаточное количество выпиваемой жидкости в холодное время года не менее важны, чем летом.

Употребление в пищу продуктов с большим содержанием углеводов дает быструю энергию. Если планируется непродолжительная прогулка, можно обойтись без перекуса или взять что-то небольшое, например, злаковый батончик или бутерброд.

Для длительных прогулок и активного отдыха следует взять с собой продукты, богатые белками и жирами (полноценный прием пищи), чтобы получить заряд энергии в течение многих часов.

Первые тревожные признаки и предотвращения последствий 

Знание первых симптомов может предотвратить серьезные последствия:

  • Переохлаждение: дрожь, ощущение холода;
  • Обморожение (ранняя стадия): кожа становится холодной, красной или бледной, появляется ощущение покалывания, онемения, жжения.

Чтобы предотвратить более серьезные проблемы, нужно принять меры, как только заметите первые признаки обморожения или переохлаждения: 

  1. При первых признаках переохлаждения следует немедленно зайти в теплое помещение;
  2. Снять промокшую одежду и переодеться в сухую;
  3. Согреть онемевшие части тела, чтобы предотвратить травмы от холода;
  4. Выпить теплый сладкий напиток.

При прогулках также следует избегать сильного холодного ветра, ледяного дождя и активно передвигаться. 

Ни в коем случае не употреблять алкоголь. В состоянии опьянения сложно понять, что организм замерзает.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026