Как уберечь себя от переохлаждения и обморожения, объяснили псковичам

Заснеженные улицы Пскова манят на долгие прогулки, однако зимняя красота таит в себе риски. Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает жителям о правилах профилактики переохлаждения и обморожений, которые могут развиться даже при непродолжительном пребывании на холоде.

Наиболее уязвимы перед холодом люди в состоянии алкогольного опьянения, пожилые, любители экстремального отдыха и военнослужащие. Риск травм возрастает при истощении, обезвоживании, проблемах с сердечно-сосудистой системой и контакте кожи с влагой или металлом на морозе.

Как одеваться правильно?

Специалисты называют многослойность одежды лучшим способом защиты. Каждый человек, будь то спортсмен или просто любитель, планирующий длительную прогулку, будет по-разному реагировать на холод. Это зависит от организма, конституции тела и основных медицинских факторов риска. Одежда в несколько слоев, позволяет регулировать их количество и при необходимости снять или надеть дополнительный.

Собираясь на прогулку лучше подобрать одежду следующим образом:

Базовый слой должен отводить влагу от тела. Подойдут ткани из полиэстера. Хлопок не рекомендуется — он впитывает пот и охлаждает кожу, что только поспособствует переохлаждению;

Средний слой отвечает за тепло. Идеальны флис или шерсть;

Верхний слой должен защищать от ветра и осадков, оставаясь «дышащим».

Важно закрывать открытые части тела — шарф перчатки или варежки, защитят кожные покровы от холода. При планировании длительной прогулки лучше иметь с собой пару чистых носков и запасные рукавицы.

Питание и питьевой режим

Сбалансированное питание и достаточное количество выпиваемой жидкости в холодное время года не менее важны, чем летом.

Употребление в пищу продуктов с большим содержанием углеводов дает быструю энергию. Если планируется непродолжительная прогулка, можно обойтись без перекуса или взять что-то небольшое, например, злаковый батончик или бутерброд.

Для длительных прогулок и активного отдыха следует взять с собой продукты, богатые белками и жирами (полноценный прием пищи), чтобы получить заряд энергии в течение многих часов.

Первые тревожные признаки и предотвращения последствий

Знание первых симптомов может предотвратить серьезные последствия:

Переохлаждение: дрожь, ощущение холода;

Обморожение (ранняя стадия): кожа становится холодной, красной или бледной, появляется ощущение покалывания, онемения, жжения.

Чтобы предотвратить более серьезные проблемы, нужно принять меры, как только заметите первые признаки обморожения или переохлаждения:

При первых признаках переохлаждения следует немедленно зайти в теплое помещение; Снять промокшую одежду и переодеться в сухую; Согреть онемевшие части тела, чтобы предотвратить травмы от холода; Выпить теплый сладкий напиток.

При прогулках также следует избегать сильного холодного ветра, ледяного дождя и активно передвигаться.

Ни в коем случае не употреблять алкоголь. В состоянии опьянения сложно понять, что организм замерзает.