Как уберечь себя от переохлаждения и обморожения, объяснили псковичам

Заснеженные улицы Пскова манят на долгие прогулки, однако зимняя красота таит в себе риски. Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает жителям о правилах профилактики переохлаждения и обморожений, которые могут развиться даже при непродолжительном пребывании на холоде.
Наиболее уязвимы перед холодом люди в состоянии алкогольного опьянения, пожилые, любители экстремального отдыха и военнослужащие. Риск травм возрастает при истощении, обезвоживании, проблемах с сердечно-сосудистой системой и контакте кожи с влагой или металлом на морозе.
Как одеваться правильно?
Специалисты называют многослойность одежды лучшим способом защиты. Каждый человек, будь то спортсмен или просто любитель, планирующий длительную прогулку, будет по-разному реагировать на холод. Это зависит от организма, конституции тела и основных медицинских факторов риска. Одежда в несколько слоев, позволяет регулировать их количество и при необходимости снять или надеть дополнительный.
Собираясь на прогулку лучше подобрать одежду следующим образом:
- Базовый слой должен отводить влагу от тела. Подойдут ткани из полиэстера. Хлопок не рекомендуется — он впитывает пот и охлаждает кожу, что только поспособствует переохлаждению;
- Средний слой отвечает за тепло. Идеальны флис или шерсть;
- Верхний слой должен защищать от ветра и осадков, оставаясь «дышащим».
Важно закрывать открытые части тела — шарф перчатки или варежки, защитят кожные покровы от холода. При планировании длительной прогулки лучше иметь с собой пару чистых носков и запасные рукавицы.
Питание и питьевой режим
Сбалансированное питание и достаточное количество выпиваемой жидкости в холодное время года не менее важны, чем летом.
Употребление в пищу продуктов с большим содержанием углеводов дает быструю энергию. Если планируется непродолжительная прогулка, можно обойтись без перекуса или взять что-то небольшое, например, злаковый батончик или бутерброд.
Для длительных прогулок и активного отдыха следует взять с собой продукты, богатые белками и жирами (полноценный прием пищи), чтобы получить заряд энергии в течение многих часов.
Первые тревожные признаки и предотвращения последствий
Знание первых симптомов может предотвратить серьезные последствия:
- Переохлаждение: дрожь, ощущение холода;
- Обморожение (ранняя стадия): кожа становится холодной, красной или бледной, появляется ощущение покалывания, онемения, жжения.
Чтобы предотвратить более серьезные проблемы, нужно принять меры, как только заметите первые признаки обморожения или переохлаждения:
- При первых признаках переохлаждения следует немедленно зайти в теплое помещение;
- Снять промокшую одежду и переодеться в сухую;
- Согреть онемевшие части тела, чтобы предотвратить травмы от холода;
- Выпить теплый сладкий напиток.
При прогулках также следует избегать сильного холодного ветра, ледяного дождя и активно передвигаться.
Ни в коем случае не употреблять алкоголь. В состоянии опьянения сложно понять, что организм замерзает.