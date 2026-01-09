Три бригады электриков устраняют последствия экстремальной погоды в Опочецком округе

Из-за непогоды в Опочецком муниципальном округе возникли проблемы с электроснабжением. Три бригады электриков оперативно устраняют последствия. Об этом пишет глава округа Юрий Ильин в соцсети ВКонтакте.

Глава округа просит всех жителей сохранять спокойствие, по возможности не выезжать на автомобиле без необходимости и соблюдать меры предосторожности.

Все службы округа работают в особом режиме. Специалисты филиала «Россети Северо-Запад» будут работать до полной ликвидации последствий непогоды.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно на единый бесплатный телефон горячей линии Россетей: 8-800-220-0-220

Для абонентов мобильной связи доступен короткий номер — 220, а также в службу ЕДДС округа - 8(81138)2-43-44